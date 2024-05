Carrillo y Quintero se pelean por fichas de la UNGRD tras escándalo de corrupción

El director de la UNGRD, Carlos Carrillo, y el exalcalde de Medellín Daniel Quintero se enfrascaron en una pelea por lo que sucede en la entidad. Foto: Archivo Particular

El director de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo, Carlos Carrillo, y el polémico exalcalde de Medellín Daniel Quintero se enfrascaron en las últimas 24 horas en una controversia por cuenta de los expedientes de posible corrupción que salpican a esa entidad y que está por convertirse en uno de los más duros escándalos desatados durante el Gobierno del presidente Gustavo Petro.

Carrillo y Quintero se comenzaron a señalar mutuamente de intentar silenciarse en torno a lo que sucede en la entidad. Primero fue el exmandatario que comenzó a cuestionar la designación en la UNGRD de Leonidas Name, una persona que milita hace varios años en el progresismo y quien, además, es sobrino del actual presidente del Congreso, el senador de Alianza Verde Iván Name.

El exalcalde advirtió que ese nombramiento no debería haberse dado por los señalamientos que han caído sobre el senador Name, quien aparece en la matriz de colaboración que Sneyder Pinilla –exfuncionario de esa entidad– le presentó a la Fiscalía para buscar beneficios penales a cambio de contar lo que dice saber sobre el escándalo de corrupción.

“Carrillo creyó que me iba a callar desviando la atención sobre los cuestionamientos que he venido haciendo sobre el nombramiento de una cuota de los Name. Name sobrino no es ninguna garantía para saber si Name tío es responsable del escándalo de los carrotanques. No puede estar en la Secretaría General. Su nombramiento es escandaloso y antiético”, precisó Quintero.

El director de la UNGRD encajó el golpe señalando que en esa entidad hay fichas de Quintero. “El señor Quintero quiere amordazarme para que no se le relacione con la UNGRD; pero su versión, según la cual, nunca ha tenido cuotas en la Unidad, es bien difícil de creer”, precisó.

Y se refiere a Alethia Arango Gil, quien estuvo en la entidad en la administración del denunciado Olmedo López y fue el periodo en el cual estalló el escándalo de los carrotanques de La Guajira. Ella estuvo vinculada a la alcaldía de Quintero en Medellín.

Además, según Carrillo, cuando se le pidió la renuncia en enero pasado se intentó designar en su reemplazo a Luisa Fernanda Gómez Villegas, quien ofició en la Secretaría de Infraestructura de la capital antioqueña.

En medio de esta pelea de dos de los principales defensores del proyecto del presidente Petro también están las denuncias que se han registrado en torno a este tema. Pinilla dijo que entre los salpicados estarían no solo el senador Name, sino tambien el presidente de la Cámara, Andrés Calle. Incluso, en medio de las polémicas que se han desatado, figuran los nombres del ministro del Interior, Luis Fernando Velasco, y la consejera de Regiones Sandra Ortiz.

Todos, por supuesto, han negado cualquier tipo de relación con este escándalo y hasta en algunos casos se anunciaron acciones penales para desmentir los señalamientos en su contra.

