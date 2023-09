“Es un insulto”: David Racero cuestiona subcomisión para la reforma a la salud

Debate de la reforma a la salud realizado en la Comisión Séptima de la Cámara de Representantes. Foto: Mauricio Alvarado Lozada

Este martes, en la plenaria de la Cámara de Representantes, la reforma a la salud del gobierno Petro enfrentará una dura prueba de fuego. Tras varios meses en los que estuvo estancada, la iniciativa regresa con el reto para el Gobierno de generar consenso en torno al articulado. Sin embargo, el proceso inició mal, pues la propuesta de crear una comisión accidental para revisar el texto dividió a las bancadas.

Para los congresistas del Pacto Histórico, se trata de una “jugadita” que busca retrasar el debate, pero para las promotoras de la proposición, entre ellas Julia Miranda, Katherine Miranda y Carolina Arbeláez, es una acción legítima en pro del consenso que se realizó bajó los parámetros de la Ley

Lea también: Comisión sobre reforma a la salud rompió la confianza en el acuerdo nacional de Petro

“Nosotras actuamos según la Ley 5, en el momento de las proposiciones la presentamos. ¿Tengo que estar pendiente de 25 congresistas del pacto que no estudian y no saben que votan? Aquí solo queremos consensos”, le dijo a El Espectador la representante Katherine Miranda.

Al tiempo, el representante David Racero, expresidente de la Cámara por el Pacto Histórico, aseguró que la proposición va en contravía del acuerdo nacional propuesto por el presidente Gustavo Petro, ya que no busca mejorar el proyecto, sino retrasar su aprobación.

Recomendado: “Jamás he recibido un diagnóstico sobre el síndrome de Asperger”: presidente Petro

“Eso es hasta un insulto para las comisiones, porque es decirles a los congresistas de las comisiones, en este caso la Comisión Séptima, que su trabajo no valió, que ellos durante el semestre pasado no discutieron, no hicieron las 40 audiencias públicas que hicieron, etcétera. Entonces, por eso no es procedente una proposición como esta, y primero tienen que agotarse unos pasos anteriores”, le dijo Racero a El Espectador.

Se espera que en la sesión plenaria de este martes se discutan los impedimentos de los representantes y se vote la ponencia de archivo, incluso los artículos sin proposiciones. Así mismo, muchos están a la espera de un pronunciamiento del presidente de la Cámara, Andrés Calle, quien deberá decidir cómo funcionará la subcomisión.

👁‍🗨 Conozca cómo votan los senadores y representantes a la Cámara en ‘Congreso a la mano’.

👉 Lea más sobre el Congreso, el gobierno Petro y otras noticias del mundo político.