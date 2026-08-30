¿De dónde saldrán los COP 636 billones del presupuesto de De la Espriella? | La Mesa Redonda

Abelardo de la Espriella, presidente de Colombia. Foto: Mauricio Alvarado Lozada

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El presidente Abelardo de la Espriella pondrá a prueba su coalición de gobierno y su promesa de reducir el Estado con un proyecto de Presupuesto General para 2027 que busca COP 636 billones. En medio de las críticas por el endeudamiento y los pedidos de algunos sectores del Congreso para modificar las cuentas, el mandatario anunció un plan de recorte y otras estrategias para hacer más eficiente la ejecución de los recursos.

Sin embargo, aún no está claro cómo se evitará uno de los déficits fiscales más graves de los últimos años y cuáles serán las condiciones de la deuda que sostendrá las cuentas de la nueva administración. Según el ministro de Hacienda, Miguel Gómez, el aumento de la cifra frente a la versión del gobierno anterior se debe a que en ese documento había rubros desfinanciados.

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En esta edición de La Mesa Redonda de El Espectador analizamos lo que hay detrás de las cuentas del gobierno, el efecto del nuevo modelo que se le plantea al país y la capacidad de De la Espriella y sus ministros para lograr que el Congreso le dé el visto bueno a este presupuesto.

Vea la más reciente edición de La Mesa Redonda con el análisis del presupuesto 2027

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