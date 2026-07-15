De la Espriella alista próximos empalmes regionales: siguen Neiva y Medellín

El presidente electo, Abelardo de la Espriella, lideró su primer encuentro de empalme regional en Norte de Santander. Se acompañó del gobernador, William Villamizar, los 40 alcaldes del departamento, así como varios de sus ministros designados. Foto: Gustavo Torrijos Zuluaga

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El presidente electo, Abelardo de la Espriella, continúa con sus citas para llevar a cabo los empalmes regionales en todo el territorio nacional. Su próxima parada será en la ciudad de Neiva, capital del departamento del Huila el 17 de julio. El encuentro de empalme se realizará a puerta cerrada en las instalaciones de la Gobernación. Al finalizar la reunión, De la Espriella entregará declaraciones a los medios de comunicación como ha venido haciendo con los otros empalmes.

Luego de esta reunión, De la Espriella recibirá el 20 de julio desde Medellín, donde llevará a cabo el empalme con el departamento de Antioquia. Con este ya suma cuatro empalmes. Los anteriores se dieron en Cúcuta y en Bucaramanga, y asegura que se reunirá con los 32 departamentos para poder recibir el país el próximo 7 de agosto.

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En estas reuniones se han priorizado los temas como la seguridad y la salud, además de los diálogos respecto a proyectos estratégicos que se mantienen detenidos por diferentes razones. En el primer empalme, que se dio con Norte de Santander, De la Espriella estuvo acompañado de los ministros designados Rodrigo Lara (Interior), Miguel Gómez Martínez (Hacienda), Rodrigo Mora (Defensa) y Mauricio Gómez (Comercio), el presidente trazó su primera hoja de ruta para ese departamento.

“Este es el primer empalme regional. Y lo quisimos hacer en el departamento de Norte de Santander porque han sufrido la violencia y el abandono del Estado”, dijo el presidente electo. Sobre la cita, mencionó que ya existe una claridad sobre cuáles son las necesidades de los municipios, remarcando que “yo no soy un mercader de ilusiones, yo soy un empresario de realidades”, dijo en su momento.

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Posteriormente, en Bucaramanga, el mandatario electo aseguró que estos encuentros hacen parte de un ejercicio por restablecer el diálogo con los territorios. “Lo que hicimos hoy es un ejercicio democrático maravilloso con el señor gobernador y con todos los alcaldes de este gran departamento, el empalme territorial. Estamos conociendo las necesidades de cada uno de los municipios del departamento. Los dolores, los hemos incorporado en una matriz. Vamos a llegar al gobierno a revisar las cuentas, porque ustedes saben que nos entregan un país destruido en muchos aspectos, pero sobre todo fiscal y financieramente”, precisó el pasado 14 de julio.

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