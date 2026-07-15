Centro Democrático cedió en su puja por la Cámara en el primer año: así se definieron cargos

Puja por la Presidencia de la Cámara. Foto: Archivo Particular

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Este miércoles, mientras se adelantan las reuniones de los compromisarios para definir la Presidencia de la Cámara y el Senado, el Centro Democrático cedió en su puja por lograr esta dignidad en la Cámara de Representantes para el primer año del periodo legislativo.

Quien estaba en la mira para conseguir ese cargo era el representante Daniel Briceño, quien ahora, según fuentes dentro de la colectividad de Álvaro Uribe, pasaría al Partido Conservador. La carta con la que buscarían ocupar este puesto es el congresista Nicolás Barguil. Barguil logró nuevamente un escaño en el Congreso, esta vez para el periodo 2026-2030 y es el hermano del senador electo David Barguil, quien ya ha estado en el Legislativo en años anteriores.

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Entre los detalles que conoció El Espectador, también se confirmó la organización de las dignidades dentro de la Cámara para todos los años. El primer año, como se mencionó, la Presidencia sería para el Conservador, la Vicepresidencia para el movimiento Creemos, la Secretaría General para el Partido Liberal, la Subsecretaría para el Centro Democrático y la Dirección Administrativa para el Partido de la U.

Para el segundo año la Presidencia pasaría al Partido Liberal, para el tercero al Centro Democrático y en el cuarto y último año para quien se defina entre Cambio Radical, Salvación Nacional y Creemos.

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En este sentido, aunque el Centro democrático tendrá una Presidencia, la relación entre Briceño y su bancada no está en uno de sus mejores momentos pues desde algunos sectores se le critica por una supuesta traición cuando Paloma Valencia era candidata presidencial y el mismo descarta apuntarle a ese cargo dentro de dos años.

Por su parte, la Dirección Administrativa se mantendrá en el partido de la U y la Subsecretaría en el Centro Democrático durante todos los periodos legislativos.

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Por su parte, aunque la reunión de compromisarios para la definición de dignidades del Senado se suspendió y se retomará el jueves a las 9:00 de la mañana, todo parece indicar que queda en firme el nombre de Alfredo Deluque, del Partido de la U, para el primer año.

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