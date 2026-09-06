De la Espriella anuncia plan de energía para evitar apagón y enfrentar fenómeno de El Niño

Abelardo de la Espriella (c), junto al alcalde de Cali, Alejandro Eder (2d), durante su visita de este sábado a un grupo de damnificados del terremoto en barrio Cuarto de Legua en Cali (Colombia). Foto: EFE - Presidencia de Colombia

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A través del “Plan Energía YA”, el presidente Abelardo de la Espriella iniciará las primeras acciones frente a la llegada del fenómeno de El Niño en aras de evitar un apagón. Entre las medidas estarán un programa de ahorro de energía para reducir el consumo un 10 % y un mecanismo para garantizar generación térmica y cuidar las reservas de los embalses.

La primera de las medidas, según el mandatario, será premiar el ahorro de energía. Pues señaló que “quienes reduzcan su consumo mensual en más de un 10 % frente a su meta individual podrán recibir un beneficio en su factura; quienes la superen en más de un 10 % tendrán un cobro adicional”. Aunque los usuarios regulados de los municipios afectados por el terremoto estarán exentos de este esquema.

Luego pretenderá activar un mecanismo para garantizar “la generación térmica necesaria, cuidar desde ahora las reservas de nuestros embalses y reducir el riesgo de desabastecimiento durante el verano 2026-2027”. En medio de estas acciones también buscarán evitar incrementos desbordados en el precio de la energía y proteger especialmente a las regiones más expuestas, como el Caribe y el Chocó.

También mencionó que puede haber incrementos para algunos usuarios, pero con el fin de que el precio promedio nacional sea inferior al que los colombianos habrían tenido que pagar de mantener el esquema anterior.

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La Comisión de Regulación de Energía y Gas (Creg) aprobó dos medidas para impulsar este plan. La entidad encargada de regular los servicios públicos de electricidad, gas combustible y gas licuado de petróleo.

En esta comisión se encuentran la ministra de Minas, María Noemí Arboleda, quien preside la comisión; el ministro de Hacienda, Miguel Gómez Martínez; el director del Departamento Nacional de Planeación (DNP), Mauricio Rodríguez, así como expertos comisionados de dedicación exclusiva nombrados por el presidente. Además de los miembros con voz pero sin voto, entre los que están el superintendente de Servicios Públicos Domiciliarios y el superintendente de Industria y Comercio, quien puede ser invitado en temas de combustibles líquidos.

El pasado 20 de agosto, desde el Foro Energético de Andeg, que se realiza en Barranquilla, Armando José Cuello, viceministro de Energía, reconoció que el Gobierno está preocupado por la posibilidad de un apagón por el fenómeno de El Niño. “La preocupación existe, es real”, dijo. Cuello aseguró que la nueva administración recibió un sector en estado crítico y con dificultades “en todos los frentes”.

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