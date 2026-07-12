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De la Espriella completa el gabinete para su Patria Milagro: ¿quiénes son? | La Mesa Redonda

El presidente electo sigue en la confección del equipo con el que iniciará su mandato el próximo 7 de agosto. Ya ha nombrado a 12 ministros y cumplió la ley de cuotas, por lo que las próximas seis carteras tendrán que ser designaciones para mujeres. Esta es la lectura en La Mesa Redonda de El Espectador.

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Redacción Política
12 de julio de 2026 - 11:14 p. m.
El presidente electo, Abelardo de la Espriella, lideró su primer encuentro de empalme regional en Norte de Santander. Se acompañó del gobernador, William Villamizar, los 40 alcaldes del departamento, así como varios de sus ministros designados.
El presidente electo, Abelardo de la Espriella, lideró su primer encuentro de empalme regional en Norte de Santander. Se acompañó del gobernador, William Villamizar, los 40 alcaldes del departamento, así como varios de sus ministros designados.
Foto: Gustavo Torrijos Zuluaga
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El presidente electo, Abelardo de la Espriella, ya tiene más del 50 % de su gabinete conformado con el que iniciará su mandato el próximo 7 de agosto. Son 12 ministros los que ya tienen una cartera definida, pero a la espera de otros seis nombramientos que llegarían esta semana.

De forma paralela De la Espriella ya lideró el primer consejo de ministros en Barranquilla donde revisó los informes de empalme que entregó José Manuel Restrepo, su vicepresidente. En esa cita habló de temas clave para su llegada al poder como la crisis en seguridad o las finanzas públicas que recibirá del gobierno de Gustavo Petro.

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Y mientras se sigue dando la confección de este gabinete, en el que también hay figuras como Valerie Lafaurie (consejera para las Regiones) o Nicolás Gómez (secretario Privado), el presidente electo busca mover su posesión presidencial a una guarnición militar, procedimiento que tiene que ser aprobado por el Congreso el próximo 20 de julio. Ese escenario y el futuro gabinete fue el eje de la conversación en La Mesa Redonda de El Espectador.

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Por Redacción Política

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Carlos Alberto Duque Hoyos(4l071)Hace 20 minutos
Titular engañoso "QUIENES SON Y COMO LLEGARON" sean coherentes
  • Oiarsv(70107)Hace 4 minutos
    Así es, engañoso.
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