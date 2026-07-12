Arranca gira de ministros de De la Espriella en Estados Unidos: esta será la agenda

El vicepresidente electo, José Manuel Restrepo, y los ministros Mauricio Gómez Amin y Miguel Gómez Martínez iniciaron gira por EE. UU. Foto: El Espectador

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En medio de los procesos de tránsito de poder entre los gobiernos de Gustavo Petro y Abelardo de la Espriella, una delegación del presidente electo emprenderá una gira por los Estados Unidos en lo que se enmarca como un nuevo acercamiento con la administración de Donald Trump antes del 7 de agosto.

Desde este lunes y durante cerca de una semana el vicepresidente electo, José Manuel Restrepo, y los ministros designados Mauricio Gómez Amín (Comercio) y Miguel Gómez Martínez (Hacienda) emprenderán una agitada agenda entre Washington D. C. y Nueva York, con altos funcionarios del gobierno estadounidense, así como integrantes del Congreso de ese país.

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La agenda tiene componentes de varios sectores, empezando con acercamientos para fortalecer los vínculos con la administración Trump, que ha sido cercana a De la Espriella y que incluso en campaña le dio su respaldo en al menos dos oportunidades.

Los primeros encuentros serán precisamente con delegaciones designadas por el presidente estadounidense. De ellos, como puntos fijos en la agenda están el Departamento de Estado, el Departamento del Tesoro, el Departamento de Energía, la Oficinas de Representación Comercial y el Departamento del Comercio. Aunque no está claro que haya citas con las principales cabezas de esos sectores, las delegaciones empezarán a trazar hojas de ruta sobre las alianzas con Colombia a partir del 7 de agosto.

Otro de los puntos que se pondrían sobre la mesa en estos encuentros pasa por la ceremonia de posesión del presidente electo. Y es que varias figuras de la política estadounidense ven con buenos ojos participar de la ceremonia de investidura del futuro presidente de los colombianos. Eso sí, aún se deben definir detalles para esa jornada como el lugar de su celebración y las invitaciones que debe extender la Cancillería.

Luego, la delegación de Restrepo, Gómez Martínez y Gómez Amín sostendrá encuentros con la Banca Multilateral, el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y el Banco Mundial. Esos encuentros los definió el ministro de Comercio designado como fundamentales para que “Estados Unidos entienda que a partir del 7 de agosto la relación con ellos cambian para bien. Serán relaciones cordiales entendiendo que EE.UU. es el más importante socio comercial y militar que ha tenido Colombia en los últimos años”.

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Y en medio de esas jornada también habrá espacio para encuentros con congresistas tanto del Partido Demócrata como el Republicano. Amín señaló que serían cerca de 30 figuras de esos dos partidos con los que habrá diálogos, entendiendo las relaciones bipartidistas que siempre ha tenido Colombia con el Congreso de ese país.

Los nombres fijos en esos encuentros son, entre otros, los congresistas republicanos Bernie Moreno, Mario Díaz-Balart, María Elvira Salazar y los demócratas Ruben Gallego y Henry Cuellar.

Los llamados de Marco Rubio

Previo a esta gira de la comitiva del presidente electo, Abelardo de la Espriella, el Secretario de Estado de EE. UU., Marco Rubio, junto con los integrantes del Escudo de las Américas hicieron un llamado al respeto institucional en Colombia, esto tras los comentarios en desconocimiento de los resultados del 21 de junio por parte del presidente Gustavo Petro y el senador Iván Cepeda

“Observamos con profunda preocupación las recientes declaraciones y acciones que, sin fundamentos debidamente justificados, ponen en duda la integridad del proceso electoral en la República de Colombia y generan incertidumbre respecto al curso normal de la transición institucional“, señaló el comunicado que compartió Rubio.

Además, en esa declaración señalaron que las afirmaciones de Petro y Cepeda “pretenden deslegitimar el mandato conferido por la ciudadanía, desacreditar sin fundamento a las autoridades electorales competentes u obstaculizar el proceso de empalme”.

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