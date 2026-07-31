De la Espriella llevó a cabo su tercer consejo de ministros designados

Consejo de ministros del presidente Abelardo de la Espriella en Barranquilla. Foto: Cortesía

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El presidente electo, Abelardo de la Espriella, llevó a cabo el tercer consejo de ministros designados antes de asumir el poder el próximo 7 de agosto. Así lo dio a conocer el movimiento Defensores de la Patria por medio de un comunicado.

“El presidente electo Abelardo De La Espriella lideró el tercer Consejo de Ministros Designados, en el que se revisaron decisiones estratégicas y avances en la preparación del Gobierno de la Patria Milagro. Durante la sesión se evaluó la estructuración del proyecto de desarrollo agrícola para la Orinoquía y se avanzó en la consolidación del Banco de Talentos Patria Milagro, concebido para identificar perfiles idóneos que puedan servir al país con experiencia, mérito y compromiso”, se lee en la misiva.

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Además, aseguraron que “el presidente electo también impartió orientaciones para que la contratación pública nacional responda a criterios de planeación, eficiencia y transparencia, y esté alineada con las prioridades del nuevo Gobierno y las necesidades de los colombianos”.

En ese sentido, también estuvo presente el vicepresidente electo, José Manuel Restrepo, quien “presentó el balance de las gestiones realizadas durante la semana, entre ellas la activación de una agenda regional con Perú en el marco de la Comunidad Andina (CAN) y la Alianza del Pacífico, orientada a fortalecer la integración, la cooperación y las oportunidades para Colombia”.

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Al culminar la reunión, De la Espriella dijo: “Seguimos afinando cada decisión, estructurando cada política y consolidando el equipo que hará realidad la Patria Milagro. Cada encuentro nos acerca al país que los colombianos eligieron construir”.

Esta es la antesala de la posesión de De la Espriella, que luego de ser aprobada tanto en Cámara como en Senado, se dará en la ciudad de Cali en un recinto cerrado. Para este evento ya confirmaron su asistencia los presidentes de Argentina, Chile y Ecuador, entre otros. Sin embargo, la bancada del Pacto Histórico confirmó que no asistirá al evento y estará distribuida en diferentes concentraciones que se harán en Cali, Medellín y Barranquilla.

Los encargados de cada cartera serán para Interior (Rodrigo Lara), Hacienda (Miguel Gómez), Defensa (el general (r) Jorge Mora), Justicia (Iván Cancino), Comercio (Mauricio Gómez), Educación (Viviane Morales), Transporte (Elsa Noguera), Ambiente (Fabio Arjona), Deporte (Juliana Gutiérrez), Vivienda (Jaime Andrés Beltrán), Exteriores (Omar Bula), Agricultura (Indalecio Dangond), Minas (María Arboleda), TIC (Alexandra Falla), Cultura (Paola Holguín), Trabajo (Natalia López) y la recién designada ministra de Salud (Ana María Vesga). Solo queda por nombrar a la nueva ministra de las Ciencias, quien deberá ser mujer para cubrir la cuota de género que estipula la Ley 2424 de 2024.

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