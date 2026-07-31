Nueva polémica por designación de Ana María Vesga como ministra de Salud de De la Espriella

El presidente Gustavo Petro, el ministro del Interior designado, Rodrigo Lara y otras personalidades se manifestaron tras el más reciente nombramiento ministerial de De la Espriella. Foto: Archivo Particular

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Luego de que el presidente electo, Abelardo de la Espriella, designara a Ana María Vesga como la nueva ministra de Salud de su gobierno, se abrió una nueva polémica respecto a este nombramiento, pues es uno de los más esperados dada la aguda crisis que atraviesa ese sector en este momento.

El presidente saliente, Gustavo Petro, aseguró que “la salud se entrega en el próximo gobierno a los dueños de las EPS. Ya saben lo que va a pasar: sostendrán las EPS privadas con el dinero de los colombianos y colombianas, un regreso a la nada y al desmantelamiento del derecho a la salud”.

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Por su parte, el ministro del Interior designado, Rodrigo Lara, salió en defensa de Vesga y dijo: “Que quede claro que la Dra. Vesga llega a recuperar las EPS intervenidas y a limpiar la Superintendencia de Salud, hoy en manos de algunos de los políticos más corruptos que ha visto este país”.

Además, señaló que “esa es la verdad que Petro no quiere que se cuente: su gobierno ahondó la crisis de las EPS para entregárselas a interventores de bolsillo y saquear la salud de los colombianos”.

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Por su parte, desde el Congreso, varias de las y los legisladores se manifestaron tras su nombramiento. Desde Dignidad y Compromiso, la senadora Jennifer Pedraza aseguró que “la nueva ministra de Salud viene de representar a las EPS y a la industria farmacéutica legalmente. [...] El país necesitaba una persona independiente de los sectores que deberá regular y controlar. Mensaje equivocado”. Y agregó: “La salud no puede gobernarse en función de las EPS, de la industria farmacéutica ni de ningún interés particular. Debe gobernarse pensando primero en los pacientes y en quienes sostienen todos los días nuestros hospitales”.

En esta misma línea, desde el Pacto Histórico, el representante Gabriel Becerra dijo que este “no es un simple nombramiento: es la captura del regulador por los regulados. Abelardo de la Espriella no ocultó su apuesta. Le entregó la salud pública a quienes durante años defendieron el negocio de las EPS y combatieron cualquier transformación del sistema”. Mensaje al que se sumó la senadora Carolina Corcho, exministra de Salud de Petro: “Designar a Ana María Vesga, vocera de ACEMI, gremio de las EPS denunciadas por corrupción en salud , como Ministra de Salud es un insalvable conflicto de interés y una afrenta a la salud del pueblo colombiano, de los pacientes, de los trabajadores y trabajadoras de la salud”.

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Por su parte, desde la otra orilla y en respuesta a la reacción de Corcho, el estratega de campaña de De la Espriella, Carlos Suárez dijo: “Si Carolina Corcho piensa esto de la nueva ministra Ana María Vesga, significa que el Tigre acertó en el nombramiento”.

Además, el vicepresidente electo, José Manuel Restrepo, dijo: “Su experiencia, conocimiento del sistema y capacidad de diálogo son una gran noticia para Colombia en un momento en el que la salud atraviesa una profunda crisis. Confiamos en que, bajo el liderazgo del presidente, trabajaremos para recuperar la atención oportuna, garantizar el acceso a los medicamentos y devolverle la confianza a los colombianos”.

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Además, el exministro de Salud, Fernando Ruiz, sostuvo que “la designación de la doctora Ana María Vesga como nueva ministra de Salud ha traído una sensación de tremendo alivio al sector que ha sido profundamente golpeado durante los pasados cuatro años, que tiene que tiene una situación de desfinanciamiento absolutamente crítica la cual se refleja y se ha reflejado en la situación que viven no miles de pacientes, sino millones de pacientes en Colombia de desabastecimiento de medicamentos, de falta de acceso a servicios”.

Vesga se venía desempeñando como presidenta de Acemi, el gremio que reúne a las EPS del régimen contributivo. Su nombre comenzó a sonar desde hace varias semanas, junto al de otras posibles candidatas como la exviceministra Diana Cárdenas y la excandidata al Congreso y cercana a Cambio Radical, Edna Tafur.

Es abogada de la Universidad de los Andes y cuenta con estudios en Alta Dirección y Liderazgo Estratégico de la misma institución. Antes de llegar a Acemi, trabajó cerca de seis años en la Asociación Nacional de Empresarios de Colombia (ANDI), donde lideró la Cámara de la Industria Farmacéutica y posteriormente ocupó la Vicepresidencia de Salud.

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