Crecen los designados en el gabinete de De la Espriella: Ríos, Lafaurie, Gómez y Sandoval

Carlos Ríos, secretario general de presidencia; Valeria Lafaurie, consejera para las regiones; Nicolás Gómez, jefe de despacho; María Fernanda Sandoval, directora de comunicaciones de presidencia. Foto: Archivo Particular

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A 19 días de que Abelardo de la Espriella se posesione como el nuevo presidente de Colombia, termina de oficializar a los funcionarios que lo acompañarán en la Casa de Nariño. En esta ocasión no fueron sus ministros faltantes, sino miembros de su círculo interno que venían acompañándolo en sus funciones desde hace varias semanas.

Carlos Ríos, quien fue uno de sus gerentes de campaña ocupará la posición de secretario general de la Presidencia. Ríos es abogado, magíster en Estudios Políticos y magíster en Seguridad y Defensa. Según el comunicado de la administración entrante, tendrá la misión de “coordinar la gestión institucional, garantizar la articulación entre las diferentes dependencias de la Presidencia”.

Valeria Lafaurie, quien venía coordinando los empalmes regionales, fue oficializada como la nueva consejera para las regiones. Es abogada y magíster en Comunicación Política y Empresarial. Su papel será impulsar “un modelo de gestión territorial para acercar el Gobierno a las regiones, articular el trabajo con gobernadores y alcaldes y garantizar que los proyectos estratégicos lleguen a las comunidades”.

Nicolás Gómez, quien asumirá la Jefatura de Despacho, es el hijo del senador electo Enrique Gómez, politólogo, magíster en Políticas Públicas. Su papel será coordinar la articulación estratégica del equipo de gobierno para garantizar la gestión del gabinete.

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Y la última de las designadas es María Fernanda Sandoval, quien ocupará el puesto de directora de Comunicaciones y Prensa de la Presidencia. Sandoval fue la jefa de prensa de De la Espriella en la campaña y lo acompaña en su empresa desde hace años. Es comunicadora social y magíster en Comunicación Política.

Aún falta el nombramiento de tres ministras para completar su gabinete en las carteras de Salud, Trabajo y Ciencias. Además, algunos de los miembros del círculo interno aún no tienen cargo, como lo son Joaquín Gutiérrez, jefe de la campaña y Carlos Suárez, uno de sus estrategas.

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