De la Espriella se reunirá el lunes con empresarios en Chocó para coordinar apoyo tras sismo

Abelardo de la Espriella se reunió con varios empresarios en Barranquilla; entre ellos están Jaime y Gabriel Gilinski, Alejandro Santo Domingo, Luis Carlos Sarmiento, Fuad Char, Juan Carlos Mora, César Caicedo y Miguel Cortés. Foto: Presidencia de la República

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El presidente Abelardo de la Espriella liderará un encuentro con varios empresarios y directores de gremios en Quibdó (Chocó) este 7 de septiembre en el comando de departamento de Policía de Chocó en el barrio Cristo Rey.

Al evento están invitados Jaime y Gabriel Gilinski, Alejandro Santo Domingo, Luis Carlos Sarmiento, Fuad Char, Juan Carlos Mora, César Caicedo y Miguel Cortés, quienes asistieron a una reunión previa en Barranquilla para trazar la hoja de ruta para la reactivación económica en las regiones afectadas por el terremoto de magnitud 7,4 que enfrentó el país el 10 de agosto.

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“El 7 de septiembre se realizará en Quibdó un encuentro con empresarios de Colombia que se han comprometido a trabajar de la mano con el Gobierno para impulsar el Plan Especial para el Chocó y saldar con hechos, obras y resultados en el cierre de la deuda histórica que el país mantiene con este departamento”, afirmó el jefe de Estado en su última visita a Quibdó.

El primer acercamiento entre los empresarios y el presidente ocurrió en la sede alterna de la Presidencia en Barranquilla para lograr un acuerdo para reducir al 8 % efectivo anual la tasa para los créditos de vivienda de los damnificados por el terremoto.

“Le pedí a Luis Carlos Sarmiento, que lidera el Grupo Aval; a Jaime y Gabriel Gilinski, dueños del Banco GNB Sudameris; y a Miguel Cortés, presidente del Grupo Bolívar, al que pertenece Davivienda, que redujeran al 8 % efectivo anual la tasa para los créditos de vivienda de los damnificados por el terremoto, durante toda la vida del crédito. Accedieron”, señaló el mandatario.

Durante el encuentro acordaron una visita al departamento del Chocó el próximo 7 de septiembre con el fin de diseñar un plan integral de recuperación y transformación del departamento que, según De la Espriella “permita llevarle, de una vez por todas, el progreso, la inversión y el desarrollo que durante tantos años le han sido negados”.

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Esto va en la línea de reconstrucción que fue trazada por el mandatario el 26 de agosto, cuando anunció la entrega de un subsidio económico para las familias afectadas por el terremoto por un valor de COP 875.452 que se otorgará en un inicio por tres meses.

También dio nuevos detalles sobre el “Fondo Milagro”, administrará la reconstrucción de las zonas afectadas, en el que se invertirán 30 billones de pesos. De este fondo saldrán los subsidios de vivienda para las nuevas casas; además, funcionará en coordinación con las aseguradoras, la banca nacional, el Fondo Nacional del Ahorro y las constructoras.

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