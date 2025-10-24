Petro se despachó contra decisión judicial que frenó cambios al modelo de salud

El presidente Gustavo Petro en alocución sobre el sistema de salud. Foto: Presidencia de Colombia

A través de su cuenta de X, el presidente Gustavo Petro lanzó varios mensajes en contra de la decisión del Consejo de Estado que suspendió temporalmente los efectos del decreto 0858 de 2025, que modificó el modelo de salud preventivo, predictivo y resolutivo de Colombia. Esta medida del alto tribunal puso en jaque una de las principales apuestas de la actual administración, ya que el acto administrativo que ahora está en pausa le permitía al Gobierno hacer cambios en la organización de las EPS y las redes de hospitales y clínicas de todo el país.

Según dijo el jefe de Estado en uno de sus trinos, “suspender un sistema preventivo en un país es contra la vida humana. La ley ordena un sistema preventivo para Colombia”. El mandatario aseguró que el decreto le daba vida a un instrumento para defender la vida, y lamentó que el poder judicial no lo haya respaldado. “El sistema preventivo no es negocio, por eso, este asunto público de gran dimensión es atacado por los negociantes, porque disminuye el negocio. Lamentable que aún en el mundo jurídico, que debería defender el estado social de derecho, termine suspendido el derecho”, aseguró.

El principal instrumento que tiene una sociedad para defender la vida humana colectiva, es el sistema de salud preventivo. Se sabe casi desde los orígenes de la civilización.



Si en tiempos del COVID hubiera existido en Colombia.el sistema preventivo, decenas de miles de… https://t.co/zg4rl3Qx9c — Gustavo Petro (@petrogustavo) October 24, 2025

En el mismo mensaje, el presidente aseguró que un modelo preventivo habría permitido, según él, evitar las muertes de miles de personas durante la pandemia del COVID-19. Asimismo, aseguró que este sistema implementado por vía de decreto fue el que le permitió a su administración construir un esquema para sobreponerse a la emergencia por la propagación de la fiebre amarilla en territorios como el Tolima.

A Petro se sumó el ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, quien calificó como “inadmisible” la decisión que frena el modelo preventivo y predictivo para el fortalecimiento de la atención primaria en Salud. “El objetivo del Gobierno es garantizar el derecho fundamental a la salud en todo el territorio nacional y sin ningún tipo de discriminación. Hoy la discusión es sobre el vehículo normativo, no sobre la legitimidad del modelo. Los dueños del negocio no quieren que se garantice ese derecho. No nos vamos a paralizar. El cambio continúa”, puntualizó el jefe de la cartera.

Varios críticos de la administración celebraron la decisión del Consejo de Estado y cuestionaron la reacción del mandatario. “Tratar de cambiar la ley con un decreto es violentar el estado de derecho”, le respondió Alejandro Gaviria, exministro de Salud y de Educación. Y es que varias figuras de la política y el sector salud que se oponen a la reforma a la salud del Gobierno han dicho que el decreto era una forma de reestructurar todo el sistema de Salud sin pasar por el Congreso, donde actualmente hace tránsito una reforma que parece no contar con mayorías en la Comisión Séptima del Senado.

“Es una buena noticia y un alivio para los colombianos que el “plan b” o reforma a la salud vía decreto se haya empantanado”, dijo Andrés Forero, representante a la Cámara del Centro Democrático y quien impulsó la medida ante el tribunal.

Nuevo revés para @petrogustavo y @GA_Jaramillo.



El @consejodeestado acogió mi solicitud de medidas cautelares y suspendió el Decreto 0858 de 2025.



Es una buena noticia y un alivio para los colombianos que el “plan b” o reforma a la salud vía decreto se haya empantanado. pic.twitter.com/KBc6f2w7jH — Andrés Forero CD #1️⃣0️⃣1️⃣ (@AForeroM) October 23, 2025

¿Por qué el Consejo de Estado suspendió decreto de Petro sobre salud?

De acuerdo con el congresista Forero, el Gobierno excedió las competencias del Ejecutivo al regular de manera integral la prestación del servicio de salud, un ámbito que corresponde al Congreso Nacional. El representante sostuvo que el decreto modificó estructuralmente el modelo territorial de prestación de la salud, definiendo principios, mecanismos de atención, distribución de competencias institucionales y condiciones de acceso y calidad del servicio, todo lo cual debería regularse mediante ley estatutaria.

El Consejo de Estado le dio la razón preliminar a Forero y concluyó que el decreto regula de manera integral elementos estructurales del sistema de salud. Por ejemplo, dice el alto tribunal, el decreto demandado establecía la creación de las redes integrales e integradas de salud (las redes de hospitales y clínicas, entre otras), llamadas RIITS, las cuales, dice la norma ahora suspendida, eran conformadas y organizadas por «las Entidades Territoriales Departamentales y Distritales», mientras que en el anterior modelo eran coordinadas por las EPS, por designación efectuada por el legislador.

Así las cosas, la decisión deja en el aire medidas que el Ministerio de Salud había anunciado, como la reorganización del mapa de salud del país, cambiando el número de EPS en el país. Sin embargo, no hay una decisión definitiva, pues por lo pronto se trata de una medida cautelar.

