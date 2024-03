“Deje de intimidarme”: nuevo mensaje de María José Pizarro a “Jota Pe” Hernández

María José Pizarro insiste en que Jota Pe Hernández actuó como un "perro rabioso". Foto: Archivo Particular

Este domingo, la senadora María José Pizarro, del Pacto Histórico, volvió a señalar a su colega Jonathan Ferney Pulido Hernández, más conocido como “Jota Pe”, de querer “confundir” a la gente luego de que ella presentará una queja disciplinaria por posible violencia política. Según ella, el senador tendrá que responder ante la Corte Suprema.

Este nuevo choque se produjo luego que Hernández respondiera a la queja. “El afán de esta señora María José Pizarro por destruirme (en una estrategia que están llevando con el pacto histórico y que revelaré mañana) la está llevando a cometer actos ilegales”, dijo en sus redes sociales.

Pizarro le volvió a responder y negó tener afán de destruirlo. “Deje de intimidarme y confundir a la gente. Así quiera tergiversar o borrar evidencia, todo está registrado en su perfil. Cualquier persona, hasta usted, puede corroborar que es cierto. Adelante, en la Corte tendrá que responder por violencia política contra las mujeres”, señaló la senadora.

No tengo afán alguno por destruir a nadie, Ud. solo con cada acto lo hace, no necesita ayuda.



Días atrás, al presentar su queja ante la Comisión de Ética del Senado, Pizarro solicitó medidas de protección para que Hernández no se le acerque para grabarla y difundir mensajes en los que “se humille, insulte o atente”. En la petición también fueron vinculadas otras mujeres, como la vicepresidenta Francia Márquez, contra quien Hernández también cargado en sus redes.

“Ya no me siento segura en el Congreso, luego del último hecho que conoció la opinión pública, los siguientes días que sesionamos, ocurrieron acciones que silenciosamente he tenido que callar y ya dan cuenta de un patrón de violencia que se viene dando desde hace más de un año”, agregó la senadora a su denuncia.

El último choque fuerte entre ambos, que suscitó la queja de la senadora y de varios de sus compañeros, ocurrió en la plenaria del 12 de marzo, en medio del debate de moción de censura contra el ministro de Defensa. En un momento la senadora lo llamó “perro rabioso” por sus gritos y él se levantó airadamente a grabarla cerca de su puesto. El hecho cayó mal en algunos sectores de la Alianza Verde, que incluso pidieron expulsar a Hernández de la colectividad; sin embargo, otros señalaron que el partido nunca ha usado ni usará esa figura.

