Cuatro puntos que unieron a petrismo y oposición en un año y medio de Congreso

Las diferencias ideológicas y la fuerte confrontación política que se ha extendido hasta las calles como escenario de deliberación entre petrismo y oposición, quedaron de lado cuando el Congreso decidió abordar de fondo cuatro asuntos que tocan al campesinado, las mujeres, la salud y todo aquel que tenga relación con una entidad de cobro.

Las situaciones se registraron entre el 20 de julio del 2022, cuando la izquierda obtuvo mayorías en el Congreso, hasta este 2024 en el que ha sido la oposición la que ha recuperado espacio y tiene con qué frenar las reformas que quiere promover la Casa de Nariño en el Capitolio. Si bien estas últimas, como la salud y la pensional, tienen el foco mediático, las iniciativas que unieron a los antagonistas del espectro político pasaron de agache, pero casi de forma unánime.

Tres antagonistas en el Congreso tuvieron un rol clave en estas decisiones: las senadoras Paola Holguín, del Centro Democrático; María José Pizarro, del Pacto Histórico; y Andrea Padilla, de la Alianza Verde. Meses después, reflexionaron al respecto, en un momento en el que el país demanda espacios de diálogo y consenso sobre los asuntos de la agenda política.

El primer hito se dio el 24 de mayo de 2023, con la aprobación por unanimidad del Proyecto de Ley Estatutaria 320 de 2022, en cuarto debate del Senado. El proyecto fue autoría de las senadoras María José Pizarro y Nadia Blel (Partido Conservador); la ponencia en la Cámara estuvo a cargo de las representantes Catherine Juvinao (Alianza Verde) y Delcy Isaza (Partido Conservador) y su radicación fue el 19 de julio de 2022.

La iniciativa busca prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres que hacen parte de la escena política del país; su aprobación demostró el interés de las bancadas por garantizar la participación de las mujeres, aunque algunos alegan que el porcentaje de paridad aún es mínimo. Según el informe más reciente de la magistrada del Consejo Nacional Electoral Alba Lucía Velásquez, entre 2019 y 2023 el aumento de la participación política de las mujeres en el país fue del 1,7%.

La senadora Holguín dijo al respecto que asuntos como los derechos de niños, mujeres y campesinos logran congregar al legislativo “por encima de diferencias políticas o ideológicas”. Al momento, esta ley se encuentra a la espera de concepto por parte de la Corte Constitucional y desde sectores como el Pacto Histórico han sido insistentes en pedirle al tribunal información sobre el curso de esta.

Tres meses más tarde, el 10 de julio del mismo año, el Senado aprobó la Ley 2300, conocida también como la ley dejen de fregar. El proyecto se radicó el 19 de julio de 2021, para controlar los horarios, canales y frecuencia en las que entidades de cobranza como bancos, empresas de telefonía móvil y otras reguladas por la Superintendencia Financiera, pueden contactar a sus clientes para vender productos o cobranza.

Tras la aprobación en el Congreso, esas entidades no pueden pedir información o referencias sobre deudores; tampoco realizar más de dos llamadas semanales a clientes morosos ni ponerse en contacto en las noches, los domingos o festivos. Según la Superintendencia Financiera, en 2023 las entidades con mayor número de reportes por llamadas a clientes fueron Bancolombia y Banco de Bogotá, con 2.311 y 1.927 de quejas, respectivamente.

La senadora Pizarro destacó al respecto que en el Congreso sí hay asuntos en los que se logran grandes acuerdos: “frente a la necesidad de avanzar en algunos temas, definitivamente es mucho más fácil construir esos consensos”. Esta ley entró en vigor el 10 de octubre de 2023, tras ser sancionada por el presidente Gustavo Petro.

Las bancadas del Congreso se unieron una vez más el 5 de julio, para reconocer al campesinado como sujeto especial de protección constitucional a través del Acto Legislativo 01 de 2023. Su aprobación tiene implicaciones directas sobre los 15,2 millones de campesinos que tiene el país, según cifras del DANE al primer trimestre de 2023.

El proyecto se radicó el 17 de agosto de 2022 y, tras dos debates en Cámara y dos en Senado, se aprobó por unanimidad. La decisión influyó en un cambio en el artículo 64 de la Constitución, que busca promover el acceso a la tierra y la protección de los derechos de los campesinos, en respuesta a una laguna jurídica del Estado hacia esta población.

La senadora Padilla señaló sobre este consenso que “hay temas imposibles por los enormes intereses políticos o gremiales, hay otros populares o inocuos. Los segundos y los terceros tienen chance; los primeros usualmente no, aunque puedan conllevar profundas injusticias”.

A mediados de su tercer período de sesiones, el 17 de agosto de 2023, el Senado aprobó la Ley 2316, que creó un nuevo tipo penal por usar biopolímeros en procedimientos estéticos. El proyecto había sido radicado ante el anterior Congreso el 28 de julio de 2021, con la autoría de doce representantes del Partido de la U y la exrepresentante Jennifer Arias, del Centro Democrático.

La sanción presidencial de la ley permitió la entrada en vigor de las consecuencias judiciales de prácticas estéticas inadecuadas, como la inyección o infiltración de sustancias invasivas. Las sanciones intramurales por este delito quedaron entre 2 y 15 años de cárcel para quienes incurran en la aplicación de esta sustancia derivada del petróleo, sobre la cual hay serios vacíos de cifras en el país.

Además de los anteriores proyectos, dos homenajes póstumos a personajes de la cultura y la política movilizaron de nuevo la unión del Congreso. El primero al artista Fernando Botero, realizado el 22 de septiembre de 2023 y en el cual el representante Andrés Calle, entonces presidente de la corporación, destacó el “sueño de paz” del pintor antioqueño.

El más reciente fue la entrega póstuma de la Orden del Congreso de Colombia, en categoría Gran Cruz, a la familia de la fallecida senadora Piedad Córdoba, bajo el liderazgo de la senadora Pizarro.

Recuperar la confianza

Si bien las tres senadoras representan a sectores políticos diferentes, coindicen en la importancia de llegar a consensos en el legislativo como medida necesaria para avanzar en los debates y evitar que los temas que afectan a la ciudadanía se queden varados en la discusión.

Padilla indicó que la clave de la aprobación de proyectos de manera eficaz está en integrar a los distintos sectores políticos, a los ciudadanos y a los gremios en las discusiones. También “desarrollando las agendas que se van poniendo en la discusión pública ––como la de los derechos de los animales––, legislando sobre asuntos urgentes, sesionando con disciplina y rigor”.

Por su parte, la senadora Holguín hizo un llamado a la transparencia en asuntos como las declaraciones de renta de congresistas y la publicación de hojas de vida de sus Unidades de Trabajo Legislativo (UTL), para recuperar la confianza de la ciudadanía. También propuso pensar en puntos de unión como nación e invitó a los gobiernos a “aprender sin mezquindad a construir sobre lo que ya se viene haciendo, porque Colombia no nace cada cuatro años”.

Finalmente, Pizarro hizo énfasis en la construcción de un acuerdo nacional, reforzando la idea de Holguín sobre la importancia de que los convenios trasciendan el sector político que se encuentre en el gobierno. “Lo que no se puede hacer es que no saquemos adelante al país porque sencillamente yo tenga una diferencia política con un sector. Eso no es responsable con la sociedad colombiana”, comentó.

El cuarto período de sesiones del Senado inició el 16 de febrero y las expectativas son altas frente a la discusión de las reformas, en un mes en el que se han presentado movilizaciones a favor y en contra, atravesadas por otros asuntos de coyuntura como la elección de Fiscal General. Sin embargo, la referencia de los proyectos aprobados por consenso pone de precedente que la recuperación de la confianza en las instituciones y la unión del legislativo es posible, aún en escenarios de polarización.

