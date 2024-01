Las nuevas acusaciones contra Hollman Morris por presunto acoso laboral

El subgerente de la Radio Televisión Nacional de Colombia (RTVC), Hollman Morris, fue señalado por acaso por parte de dos periodistas y directivas del canal público en unas nuevas acusaciones que se unen a las que ya recibió por acoso sexual cuando era concejal y candidato a la Alcaldía de Bogotá. EFE/ Archivo Foto: EFE - ARCHIVO

Las directoras del Canal Institucional y de Señal Colombia, ambas marcas de RTVC, enviaron cartas el pasado 2 de enero dirigidas a la gerente del medio público, Nórida Rodríguez, denunciando malos tratos de Morris. “Han logrado generar en mí, sensaciones de intranquilidad, por ejemplo, cuando he sido requerida para reunión en la Subgerencia de Televisión, me he sentido intimidada, cuestionada e insegura. Estas sensaciones causadas, generan desmotivación en el entorno laboral”, escribió en su carta Lina Marcela Moreno, directora del Canal Institucional, sobre las conductas de Morris.

Moreno detalló en la carta enviada a Rodríguez un caso en el que fue increpada por Morris “en relación con la campaña solicitada desde la Gerencia titulada El valor de conectar, cuya producción se realizó con capacidad instalada, se me cuestionó el no consultar previamente la realización de tal contenido con la Subgerencia de Televisión, desconociendo que para casos como este y el giro ordinario de la parrilla del Canal propuse la realización de un seguimiento conjunto semanal o quincenal, que no fue concedido sin justificación”. Adicionalmente, aseguró que las conductas del sub gerente han sido reiteradas, hasta el punto de parecer “sistemáticas”.

La directora del Canal Institucional, Lina Marcela Moreno, envió en diciembre pasado una extensa queja a Nórida Rodríguez señalando que “no ha sido posible hacer equipo con la Subgerencia de Televisión”. pic.twitter.com/zW7nZUa2HR — Mauricio Vanegas (@Marovaan) January 10, 2024

Por su parte, Silvia Orlandelli Uruburu, directora de Señal Colombia, aseguró que los canales de comunicación con Morris han sido “escasos y precarios”. “Pese a que se han solicitado de manera reiterada, han sido escasos y cuando se han desarrollado en las intervenciones que he realizado verbalmente en varias ocasiones fui interrumpida y los conceptos poco o nada tenidos en cuenta, la misma situación ocurre con mi equipo de trabajo”, escribió la directora. Detalló, además, que, previo a la llegada de Morris, sostenían un espacio semanal para compartir información sobre los proyectos en desarrollo y conocer la orientación de la sub gerencia, cosa que asegura que no ha sucedido “y las instrucciones recibidas se limitan a correos electrónicos, algunos de estos, en términos que distan de una comunicación empática y asertiva que debería estar presente en cualquier interlocución como parte de un equipo de trabajo”.

#ATENCIÓN Estalla crisis en RTVC. Esta es la carta de más de 10 páginas que envió la directora de Señal Colombia, Silvana Orlandelli, a control interno por maltrato laboral e improvisación total con la parrilla de programación del canal público por parte de Hollman Morris. Grave. pic.twitter.com/WuRjpjlhHu — Santiago Ángel (@santiagoangelp) January 10, 2024

Orlandelli también escribió que Morris no “nos vio como unos aliados, ni coequiperos, nos estigmatizó y para él siempre fuimos los de “la otra administración”, irrespetó y trasgredió todo el tiempo la moral del grupo, insistía que “el cambio” había llegado, cuando nadie se oponía a ello”.

El Espectador conoció que el caso ya es de conocimiento de la Procuraduría General de la Nación, como lo establece el protocolo en estos casos. Este medio se comunicó con la oficina de prensa de RTVC. Indicaron que, por el momento, el funcionario no se pronunciará.

Las denuncias previas contra Hollman Morris

El sub gerente de televisión de RTVC ha sido denunciado por violencia sexual e intrafamiliar y en 2014 la Personería de Bogotá le abrió investigación por presuntas irregularidades relacionadas con una posible subcontratación y responsabilidad fiscal en unos contratos entre Canal Capital y Rafael Poveda Televisión. La investigación se ordenó tras una denuncia hecha por el entonces concejal Javier Palacio.

Este caso fue archivado en 2015, luego de que la Personería de Bogotá determinara que no hubo irregularidades en la suscripción de un contrato para programas de TV cuando fue gerente de Canal Capital.

La Personería determinó en un fallo del 28 de septiembre que el canal podía celebrar, “todo tipo de contratos” incluidos los que están sujetos al régimen del derecho privado. “No se vislumbra responsabilidad disciplinaria de los investigados (…) se evidencia que no incurrieron en falta alguna, susceptible de reproche disciplinado”, se lee en el fallo de ente de control.

En enero de 2019, Patricia Casas, entonces esposa de Morris, lo denunció en la fiscalía por violencia intrafamiliar, alegando que evadía sus responsabilidades. Casas afirmó en ese momento se sentía “asfixiada económicamente” al enfrentar los gastos del hogar, sin el apoyo de su esposo.

Además, en septiembre de ese mismo año Morris fue acusado de violencia sexual ante la Fiscalía por la periodista María Antonia García de la Torre. La Fiscalía abrió una investigación, sin embargo, el caso fue archivado en 2021 y actualmente Morris no tiene causas judiciales abiertas en su contra. Le invitamos a leer: Fiscalía archivó investigación contra Hollman Morris por violencia sexual