Así reaccionaron congresistas, gobernadores y precandidatos a la descertificación

Tras confirmarse que Estados Unidos, bajo el mandato de Donald Trump, concluyó que el país “falló de manera demostrable” en cumplir con sus compromisos internacionales contra el narcotráfico y por lo tanto lo descertificó, voces políticas de diferentes orillas reaccionaron a la noticia. Varios alertaron que la medida tendrá consecuencias en materia de seguridad y economía, mientras que otros señalaron que se trata de un acto político contra el presidente Gustavo Petro.

“La descertificación del gobierno Petro en la lucha contra el narcotráfico es la crónica de una sanción anunciada, que afecta la imagen de nuestro país por cuenta de una agenda que ha empoderado al narcotráfico”, aseguró el expresidente Iván Duque, quien agregó que esta administración ha desmontado los grupos de erradicación manual, ha visto caer las incautaciones de cocaína y ha golpeado la seguridad con la apuesta de paz total.

La descertificación del gobierno Petro en la lucha contra el narcotráfico es la crónica de una sanción anunciada, que afecta la imagen de nuestro país por cuenta de una agenda que ha empoderado al narcotráfico. pic.twitter.com/SzYeWigRth — Iván Duque 🇨🇴 (@IvanDuque) September 16, 2025

El exmandatario señaló que “afortunadamente” no se presentarán sanciones económicas porque el gobierno de Trump sabe diferenciar entre las situaciones del Gobierno y el trabajo de la fuerza pública. Otro expresidente que reaccionó a la medida fue Ernesto Samper, quien en una orilla totalmente opuesta a la de Duque dijo que la descertificación es “ilegal, política y regresiva”. Según dijo, la decisión no es “el fin del mundo” para Colombia.

LA DESCERTIFICACIÓN NO ES EL FIN DEL MUNDO: La decisión de descertificar a Colombia en su lucha contra las drogas es ilegal, política y regresiva.



Les comparto el comunicado completo. pic.twitter.com/c6WzI220Zu — Ernesto Samper Pizano (@ernestosamperp) September 16, 2025

Los partidos políticos también se sumaron a la ola de reacciones y varios se fueron de frente contra las políticas de Petro. “La descertificación de Estados Unidos a Colombia era un desenlace anunciado. Con Petro, los cultivos de coca alcanzaron 253 mil hectáreas y la producción de cocaína se disparó en un 53 % solo en 2023, cifras que reflejan el fracaso absoluto de su política antidrogas. Su llamada “paz total”, sumada a los efectos del Acuerdo de La Habana, debilitó la presencia del Estado en las zonas cocaleras y dejó a la Fuerza Pública sin respaldo político, sin recursos y con la moral en el piso”, señaló el Centro Democrático.

En Cambio Radical, la otra bancada grande de oposición, varios congresistas se pronunciaron en una línea similar. “Esto no ocurría hacía casi 30 años. Se trata del peor golpe a la reputación internacional del país en décadas y de una desaprobación absoluta de la política “antidrogas” de Gustavo Petro, que nos tiene marchando hacia las 300 mil hectáreas con coca y nos convirtió en el principal productor de esta planta”, dijo el senador Carlos Fernando Motoa.

Varios precandidatos presidenciales entraron el debate con diferentes posturas. “Colombia ha puesto miles los muertos, la sangre y ha cargado con el peso de una guerra fallida durante décadas. Es una cruel paradoja que, mientras nos imponen esta medida injusta, recortan los programas de USAID que apoyaban la sustitución voluntaria de cultivos. ¿Qué buscan realmente?“, cuestionó María José Pizarro, senador y aspirante presidencial del Pacto Histórico.

La descertificación de EE.UU. es un acto unilateral e ilegítimo. Ningún país tiene la potestad de juzgar a otro; esa es una facultad exclusiva de los organismos multilaterales como la ONU.



Colombia ha puesto miles los muertos, la sangre y ha cargado con el peso de una guerra… https://t.co/AeLKEc6WAg — María José Pizarro Rodríguez (@PizarroMariaJo) September 16, 2025

Efraín Cepeda, precandidato del Partido Conservador, señaló que la descertificación es un golpe a la cooperación con Estados Unidos y responsabilizó de todos los efectos al presidente Gustavo Petro. “En lugar de combatir al narcotráfico, Petro se pierde en polarización y campañas electorales. Es imperativo un liderazgo que priorice los intereses nacionales, abandone el odio y enfrente este flagelo con determinación. En el próximo gobierno, buscaremos un diálogo con EE.UU. para combatir juntos esta amenaza que golpea a Colombia y al mundo”, explicó.

Mandatarios locales también cuestionaron al Ejecutivo. Andrés Julián Rendón, gobernador de Antioquia, dijo que esta medida es una “radiografía del fracaso de la paz total” y habló de un retroceso de 20 años que también afectaría a las regiones. "Era de esperarse. Petro se puso fue del lado de los peores criminales. Son los únicos que han ganado con este nefasto gobierno“, agregó el alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez.

¿Por qué Estados Unidos descertificó a Colombia?

Básicamente, de acuerdo con el Departamento de Estado de la administración de Donald Trump, la descertificación en la lucha contra las drogas obedece a que el cultivo de coca y la producción de cocaína han alcanzado récords históricos bajo la presidencia de Gustavo Petro.

Según el presidente Trump, el mandatario colombiano es responsable por “sus fallidos intentos de llegar a acuerdos con los grupos narcoterroristas solo han exacerbado la crisis (...) el gobierno colombiano ni siquiera ha cumplido sus propias metas de erradicación de coca, que fueron considerablemente reducidas, lo que ha socavado años de cooperación mutuamente beneficiosa entre nuestros países contra el narcoterrorismo”.

Trump señaló que reconsiderará su decisión si el gobierno de Gustavo Petro “adopta medidas más agresivas para erradicar la coca y reducir la producción y el tráfico de cocaína, así como para responsabilizar a quienes producen, trafican y se benefician de la producción de cocaína”. Sin embargo, según dijo en un consejo de ministros el jefe de Estado colombiano, el país no puede depender de Estados Unidos para sus estrategias de paz y seguridad.

