Once partidos piden “medidas más severas” tras descertificación de Estados Unidos

Cambio Radical, Centro Democrático, liberales, conservadores y otras colectividades expresaron su "respeto" por el gobierno de Trump y aseguraron que el presidente Gustavo Petro “fracasó” en la lucha contra el narcotráfico.

Redacción Política
17 de septiembre de 2025 - 12:06 p. m.
Foto: Archivo
Once partidos del bloque opositor e independiente lanzaron un comunicado conjunto para rechazar las declaraciones del presidente Gustavo Petro frente a la descertificación de los Estados Unidos a Colombia en la lucha contra las drogas.

"Las afirmaciones del Ejecutivo no reflejan la postura del país y constituyen un agravio a una nación que ha respaldado a Colombia en este esfuerzo durante décadas. Reiteramos nuestro respeto por el gobierno de los Estados Unidos“, se lee en el comunicado.

Los once partidos, Centro Democrático, Cambio Radical, Partido Conservador, Partido Liberal, Partido de la U, Colombia Justa Libres, Oxígeno, Liga de Gobernantes anticorrupción, Mira y Salvación Nacional, apoyaron la aplicación de “medidas más severas”, como una eventual interdicción o erradicación de cultivos ilícitos.

Igualmente, las colectividades aseguraron que el gobierno del presidente Petro “fracasó” en la lucha contra el narcotráfico y por ende son requeridas decisiones fuertes para que las hectáreas cultivadas con hoja de coca disminuyan.

“La decisión de Washington no se dirige contra nuestras instituciones ni contra aquellos en Colombia que han enfrentado esta batalla, sino que es un cuestionamiento a la dirección política de un gobierno que ha fracasado en su responsabilidad”, agregaron.

A través de varios trinos y declaraciones, el presidente Petro ha señalado que Estados Unidos tomó una decisión política y que estaría participando en asuntos internos. También aseguró que la administración Trump es responsable por el crecimiento de cultivos de uso ilícito por no frenar el consumo de cocaína en su territorio.

“No calculé que el poder político en EE. UU. quedara en manos de amigos de políticos aliados con el paramilitarismo. Yo no voy a arrodillar a la nación y permitir que se golpee campesinos. No somos cipayos, no súbditos. EE. UU. está descertificado por no disminuir el consumo de cocaína y fentanilo en su sociedad. Esa es la principal causa del narcotráfico, la otra es la prohibición misma”, dijo Petro en su cuenta de X luego de críticas emitidas por el secretario de Estado, Marco Rubio.

Por Redacción Política

angela gómez Suárez(622)Hace 6 minutos
Es tal el temor de la ultraderecha a no recuperar el poder,el cual lo convirtieron en instrumento favorable a sus intereses y el erario público para su libre saqueo,que sin ningún escrupulo ha acudido a todo los medios lícitos e ilícitos para atacar en su guerra a muerte contra Petro.A su gestión ante el Emperador de América Trump I ,le imploraron atropellar a los colombianos y ahora salen a decir que es culpa de Petro.No soy petrista.
Jorge López(60581)Hace 14 minutos
Aquí no pasa nada, el Conde Ferragamo ya tiene de rodillas al país... Se sabe incuestionable
Alex Alvarez(xf8b8)Hace 27 minutos
Solo son una partida de vende patria, no les importa en lo más mínimo este país, pues ellos y sus hijos tienen visa y hasta nacionalidad de la cual disfrutan con privilegios exclusivos, mientras nosotros ponemos los muertos de esta guerra fratricida.
Julio César Otero(88143)Hace 33 minutos
Muchos de los que piden MEDIDAS MÁS SEVERAS, son herederos de narcotraficantes o de parapolíticos, que es lo mismo, pero a los que no se les puede aplicar ninguna sanción con el cuento que no hay delito de sangre, pero si se aprovechan de la riqueza que les dejaros sus progenitores, HIPÓCRITAS arrodillados.
Gilberto R.M.(54899)Hace 49 minutos
Esa "Gente d bien (sin verguenza alguna) son una especie en vía de extinción: Son los Gringos y sus aliados traidores de patria los que se benefician y consumen los bienes provenientes de la droga y ...¿ Colombia les sale a deber ?
Ver más comentarios
