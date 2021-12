Desde Concejo y Congreso: el mundo político reacciona a firma del POT de Bogotá

La mandataria capitalina (derecha), acompañada de su secretaria de Planeación, Maria Mercedes Jaramillo (izquierda), este miércoles durante la firma del nuevo POT. El documento es un instrumento territorial que define cómo y dónde crecerá la ciudad en los próximos 12 años. Foto: Alcaldía de Bogotá

La decisión de la alcaldesa de Bogotá, Claudia López, de expedir el nuevo Plan de Ordenamiento Territorial (POT) por decreto en lugar de apostar por una discusión en el Concejo ha levantado roncha en diferentes escenarios políticos. Tanto en la corporación capitalina como en el Congreso, desde diferentes partidos y orillas políticas, se han conocido pronunciamientos, declaraciones y críticas a la determinación.

Lea también: Claudia López firmó el POT de Bogotá por decreto

Justo este miércoles, la mandataria firmó el nuevo POT, teniendo en cuenta que su propuesta no alcanzó a ser discutida en el Concejo dentro de los 90 días que había de plazo. “La propuesta que hoy adoptamos ha pasado la legitimación y la legitimidad de las urnas por el voto de los ciudadanos, pero ha pasado también por los diferentes trámites que la ley prevé. Quiero destacar que de los tres intentos anteriores por actualizar el POT, en dos el Concejo negó la propuesta de la administración (…) la propuesta que nosotros presentamos recibió tres ponencias positivas por primera vez”, defendió.

El POT se ha discutido por 10 años y 3 alcaldías. El Concejo negó las propuestas presentadas por las administraciones de Petro y Peñalosa. En cambio nuestro POT tuvo 3 ponencias positivas. Vencido el plazo para su discusión hoy lo adoptamos por decreto, facultad que nos da la ley pic.twitter.com/Ah6okQtZAL — Claudia López 👍 (@ClaudiaLopez) December 29, 2021

Sin embargo, la decisión no cayó bien entre algunos políticos, ni siquiera los más allegados a la alcaldesa, como su partido, la Alianza Verde. Desde allí, el concejal Diego Cancino reclamó que es contraproducente que se decrete el POT. “Es ilegítimo, no reconoce las voces de la gente, pasa por encima del Concejo de Bogotá y no reconoce la posibilidad de construir el próximo año un POT de manera colectiva”.

También le puede interesar: Estos serán los temas prioritarios que se modificarán del nuevo POT de Bogotá

Se ha decretado el POT de Bogotá. No se reconoce la voz de la gente y se pasa por encima el @ConcejoDeBogota. Una sola autoridad ha decidido qué se podrá hacer en la ciudad durante al menos 12 años. Antidemocrático imponer una visión de ciudad y no construir una compartida. pic.twitter.com/lk80ETFiAl — Diego Cancino - Concejal de Bogotá (@cancinodiegoa) December 29, 2021

También desde los verdes, el concejal Martín Rivera Alzate sostuvo que hay un “problema de arrogancia” en la administración al “no escuchar a una voces diversas (mayoría dentro del Concejo) pidiendo que se presentara nuevamente (…) Por decisiones erradas como la de Claudia López de firmar el Decreto 555 es que se generaliza que los políticos no cumplimos con la palabra. Mal. La palabra se honra. No se juega con ella”.

Por decisiones erradas como la de @ClaudiaLopez de firmar el Decreto 555 es que se generaliza que los políticos no cumplimos con la palabra.



Mal mal mal.



La palabra se honra. No se juega con ella. — Martín Rivera Alzate (@riveraalzate) December 29, 2021

Lo anterior, en referencia a las declaraciones que la hoy alcaldesa daba como candidata en 2019, cuando se oponía a que el entonces alcalde Enrique Peñalosa expidiera un POT por decreto: “Sería francamente una falta de respeto que se nos imponga un POT por decreto”, decía.

Otra promesa incumplida: Claudia López acaba de expedir el POT por decreto.

Aquí sus declaraciones

#LoPeorDel2021#ClaudiaMerntirosa pic.twitter.com/65hOrHPClA — Gustavo Bolívar (@GustavoBolivar) December 29, 2021

En ese sentido, la concejal Heidy Sánchez Barreto, de la Unión Patriótica, señaló que, aunque la alcaldesa tenía la posibilidad legal de expedir el POT por decreto, no cuenta con la legitimidad política para hacerlo. “La mayoría del Concejo, distintas organizaciones territoriales, sociales y ambientales, incluso los gremios económicos, le pidieron que no expidiera este Plan por decreto (…) es una muestra de las contradicciones de la alcaldesa, pero sobre todo una muestra de su autoritarismo”.

Se anuncia que la alcaldesa @ClaudiaLopez expedirá el POT por decreto. Pese a que tiene la posibilidad legal de hacerlo, no tiene la legítimidad para esto. De manera autoritaria hace caso omiso a diversos sectores sociales, gremiales y políticos que decían #NoAlPOTporDecreto. pic.twitter.com/YDWSFAv3Un — Heidy Sánchez Barreto 💛💚 (@heidy_up) December 29, 2021

Incluso, el concejal Emel Rojas, de Colombia Justa Libres, anunció que radicó ante la plenaria del Concejo una citación de control político para que la Alcaldía “le dé la cara a la ciudad” por la expedición del POT por decreto. “Haremos respetar la ciudadanía, ejerceremos control y promoveremos las mociones necesarias”, indicó.

Acabo de radicar ante la plenaria del Concejo de Bogotá una citación de control político para que la Alcaldía le de la cara a la ciudad por la expedición del POT por decreto.



Haremos respetar la ciudadanía, ejerceremos control y promoveremos las mociones necesarias. pic.twitter.com/CfIKCD6nkK — Emel Rojas (@EmelRojasC) December 29, 2021

Uno de los pocos cabildantes que salió en defensa de la alcaldesa fue su copartidario, Julián Rodríguez Sastoque, quien declaró que esta era la única alternativa legal que tenía la alcaldesa para sacar el POT y que lo que viene ahora es exigirle a la administración que con la reglamentación empiecen a recoger las propuestas y modificar aspectos como el manejo a recicladores y las bodegas.

“La propuesta tenía que mejorar, pero por las condiciones que se dieron en el Cabildo no se dio y había que rescatar a como diera lugar lo que hay. Era bastante ingenuo volver a sacar el Plan en plena coyuntura electoral, que solo respondería a estrategias políticas. Además, nadie nos dice que no va a volver a ocurrir lo mismo con los impedimentos”, señaló.

Desde el Congreso de la República, donde tienen asiento varios legisladores en representación específica de Bogotá, también hubo reacciones. Precisamente, una de las que salió en defensa de la mandataria fue la senadora Angélica Lozano, de la Alianza Verde, quien sostuvo que “el POT en Bogotá se ha expedido siempre por decreto”.

“La ley es clara: si agotados 90 días de trámite el Concejo no decide, la Alcaldía de turno puede expedirlo por decreto. Por eso (Enrique) Peñalosa, (Antanas) Mockus y (Luis Eduardo Garzón) Lucho lo decretaron. Cuando el concejo votó y lo negó: No es procedente decretarlo (Petro y Peñalosa 2)”.

El POT en Bogotá se ha expedido siempre por decreto.



¿Qué aspecto estructural, legal o político ha impedido que el concejo de la ciudad en seis alcaldías distintas no lo apruebe?



¿En qué otra ciudad de Colombia ha pasado lo mismo? pic.twitter.com/DsaNAxmVyz — Angélica Lozano Correa (@AngelicaLozanoC) December 29, 2021

También desde la Alianza Verde, el representante Mauricio Toro calificó de “lamentable” que la mandataria haya decidido expedir POT por decreto, “contradiciendo lo que dijo en campaña”. Dijo que es igualmente “lamentable” que el Concejo no haya sido capaz de tramitarlo “y pretendan que creamos que si lo harán el otro año”.

Lamentable que @ClaudiaLopez haya decidido expedir POT por Decreto contradiciendo lo que dijo en campaña



Lamentable para Bogotá que @ConcejoDeBogota no haya sido capaz de tramitar el POT y pretendan que creamos que si lo harán el otro año



Como dicen,la lengua es el azote del... — Mauricio Toro 🌻105 (@MauroToroO) December 29, 2021

Desde la Coalición Decentes, la representante por Bogotá María José Pizarro dijo que, pese a que López se comprometió a promover la participación en este tipo de discusiones, terminó cerrando la puerta. “En el POT se traduce en alcanzar el mayor consenso posible para definir su organización, gestión y uso del suelo. Alcaldesa insistimos: no al POT por decreto”.

El representante Gabriel Santos, del Centro Democrático (opositor a la mandataria), sostuvo que “en una jugadita propia de los politiqueros que tanto critica”, la alcaldesa expidió el POT por decreto “en días de fiesta donde poco escrutinio va a tener. Terminó igualita a lo que tanto criticó en su carrera. La candidata López habría sido la mayor opositora a esta alcaldesa”.

En una “jugadita” propia de los politiqueros que tanto critica, @ClaudiaLopez saca por decreto el POT en días de fiesta donde poco escrutinio va a tener. Terminó igualita a lo que tanto criticó en su carrera. La candidata López habría sido la mayor opositora a esta Alcaldesa. https://t.co/ra7xfHFrxW — Gabriel Santos G. (@GabrielSantosCD) December 29, 2021

La senadora Sandra Ramírez, del Partido Comunes, también lamentó la decisión: “A Claudia López le pasó lo mismo que a Duque, antes de llegar al poder simulaban estar del lado de los intereses de la gente, una vez en el poder mostraron su verdadera cara. Hoy la alcaldesa expedirá de manera autoritaria el POT por decreto, pero en 2019 se oponía. ¡Egoístas!”.

A Claudia López le pasó lo mismo que a Duque, antes de llegar al poder simulaban estar del lado de los intereses de la gente, una vez en el poder mostraron su verdadera cara. Hoy la Alcaldesa expedirá de manera autoritaria el POT por decreto, pero en 2019 se oponía. ¡Egoístas! — Sandra Ramírez (@SandraComunes) December 29, 2021

Otras declaraciones de congresistas, desde antagónicas posiciones políticas, también se han unido en torno al rechazo a la determinación de la alcaldesa Claudia López:

Expedir un Plan de Ordenamiento Territorial por decreto es una muestra de desprecio por la democracia, es una muestra de autoritarismo, es una muestra de la incapacidad política para construir consensos. Así no es alcaldesa Claudia López, así no es! — Gabriel J. Vallejo Chujfi (@GabrielJVallejo) December 29, 2021

La expedición por Decreto del POT para Bogotá es una muestra clara de los riesgos del populismo cuando llegan al poder.@ClaudiaLopez desconoce legitimidad al Concejo; ahora, sin pluralidad ni tecnisimo, aprueba un esperpento. Bogotá al igual que Medellín en la OLLA #Populismo pic.twitter.com/AwJ6cDaNh3 — Gabriel Velasco Ocampo (@gabrieljvelasco) December 29, 2021