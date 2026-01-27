Advierten despidos masivos de al menos 30 personas del Dapre antes de la ley de garantías

Tras diferencias con el presidente Gustavo Petro que la tuvieron con un pie afuera de la Casa de Nariño, Angie Rodríguez se afianzó en sus cargos con el respaldo del ministro del Interior, Armando Benedetti. Foto: Juan Diego Cano

En la mañana de hoy 27 de enero, se conoció la salida de al menos 30 personas del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República (Dapre) tras la llegada de la nueva directora de ese departamento, Nhora Yhanet Mondragón. Y ocurre pocos días antes de vencerse el plazo para que inicie la ley de garantías.

Entre los funcionarios que fueron declarados insubsistentes se encuentran Carolina Calderón, jefa de prensa del Dapre; Luz Dary Cruz, quien ejerció como jefa de Recursos Humanos desde hace 25 años y estaba próxima a pensionarse; ella contaba con fuero de estabilidad laboral reforzada según la ley 909 de 2004, que protege a los servidores públicos a tres años o menos de obtener su pensión.

Entre el resto de los empleados que fueron despedidos estarían madres cabeza de hogar, empleados sindicalizados, personas con incapacidad médica, camareros y conductores.

Según dijo Carolina Calderón en Blu Radio, el presidente Gustavo Petro leyó una circular en un Consejo de Ministros privado para que no se despidiera a nadie en lo que restaba de su Gobierno. E incluso durante el remesón ministerial donde salió Angie Rodríguez, el jefe de despacho, José Raúl Moreno, le dijo a Calderón que no serían despedidos por orden presidencial; sin embargo, en la noche del 26 de enero, los empleados recibieron la notificación de su despido.

Y como contó El Espectador, una situación similar ocurre en la Cancillería, donde diplomáticos de carrera que se encuentran en la planta de la entidad están siendo removidos de cargos claves para ser ocupados por contratistas, buscando que todos los ajustes de personal se den antes de que entre en vigencia la Ley de Garantías.

Serían alrededor de 200 las personas que salieron de sus cargos durante el mes de enero, en consulados como los de México, Perú, Bolivia, Australia y Dinamarca.

