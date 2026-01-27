Esta será la comitiva que acompañará al presidente Petro a su encuentro con Trump en EE.UU.

Canciller Rosa Villavicencio y presidente Gustavo Petro. Foto: Juan Diego Cano

Se confirman los primeros miembros del gabinete ministerial que acompañarán al presidente Gustavo Petro en su cita con su homólogo estadounidense en Washington D. C., conozcan quiénes serán.

El próximo martes 3 de febrero a las 11 de la mañana será el esperado encuentro entre los dos mandatarios en la Casa Blanca, que se anunció el pasado 7 de enero tras la llamada de más de una hora donde tocaron temas como el narcotráfico, la nueva presidenta de Venezuela y el futuro de la relación entre EE. UU. y Colombia.

El viaje iniciará dos días antes de la cita, el 1 de febrero, y se extenderá hasta el 5 de ese mes. Se espera que en su agenda también estén reuniones con alcaldes y gobernadores de ese país, colombianos que habitan en esa ciudad e incluso una charla del mandatario colombiano en la Universidad de Georgetown.

Por lo que, faltando solo una semana para que se dé esta cita, se conoció que la embajada estadounidense le concedió a la canciller Rosa Villavicencio un permiso temporal para viajar al país norteamericano por el tiempo que dure la visita diplomática.

Este permiso fue tramitado después de la conversación que sostuvieron Villavicencio y el Secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, el pasado 23 de enero, donde acordaron los temas de agenda que tendrá el encuentro entre ambos mandatarios.

Según la Cancillería, en la llamada “se reafirmó el deseo de ambos presidentes de que la reunión en Washington sea exitosa” y se confirmó que al jefe de Estado colombiano se le proveerán “todas las garantías propias de una visita de un presidente”.

Por lo que, a pesar de estar incluido en la lista Clinton, el Gobierno estadounidense respetará la inmunidad diplomática otorgada a Petro por ser un jefe de Estado; así mismo le proveerán protección especial del servicio secreto durante los cinco días que durará su viaje.

Entre los miembros del gabinete que acompañará a Petro durante su travesía en Washington están la ministra de Comercio, Diana Marcela Morales, y el ministro de Defensa, Pedro Sánchez, quien estuvo hace unas semanas en esa ciudad reunido con el embajador de Colombia en Estados Unidos, Daniel García Peña.

Sánchez también se reunió con funcionarios del Departamento de Guerra de ese país, miembros del Senado y asesores de la Casa Blanca con una agenda centrada en la lucha contra el narcotráfico y organizar asuntos para la visita del presidente Petro.

Aún se desconoce si los Estados Unidos le concederán un permiso especial al ministro Armando Benedetti, quien, pese a encontrarse en la lista Clinton, también solicitó de nuevo su visa para ingresar a ese país, según pudo conocer El Espectador.

De no pisar suelos estadounidenses, Benedetti podría ser el ministro delegatorio que asuma funciones presidenciales cuando el Presidente se encuentre en Washington. Este cargo también podría quedar en manos del ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, o el ministro de Hacienda, Germán Ávila, quien renunció a su visa para viajar a ese país.

