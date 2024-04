Senado, Registraduría y CNE no se sumaron al día cívico decretado por Petro. Foto: Archivo Particular

Luego que el presidente Gustavo Petro decretara este viernes 19 de abril como día cívico y pidiera a los ciudadanos reducir el consumo de agua y energía eléctrica, una avalancha de reacciones a favor y en contra llegó desde las diferentes entidades que no hacen parte del Ejecutivo y desde alcaldías y gobernaciones. A quienes se sumaron, Petro les agradeció por el compromiso con la “situación energética del país”, pero no dijo nada de los que se negaron.

En el Senado, el presidente de esa corporación, Iván Name, respondió rápidamente y se desmarcó señalando que ellos ya ordenaron sus medidas de racionamiento. “El Senado de la República y sus funcionarios desempeñarán sus funciones con normalidad el día de mañana 19 de abril. El día de ayer comuniqué a la opinión pública las estrictas medidas implementadas para ayudar a conjurar la crisis energética y de suministro de agua en la capital y el país, las cuales se adelantarán de manera diaria y no episódica, como la decretada por el Gobierno”, dijo Name.

Puntualmente, el también senador de la Alianza Verde hizo referencia a la instrucción a la Dirección Administrativa del Senado para que suspenda el fluido eléctrico y cierre el registro del agua en los recintos administrados por el Senado, esto por un término de tres horas diarias que elegirá la misma dirección.

Comunicado ⬇️ pic.twitter.com/trQzobuthd — Senado de la República 🇨🇴 (@SenadoGovCo) April 18, 2024

Además, es de resaltar que varios senadores también cuestionaron el decreto de día cívico e incluso señalaron que tendría que ver con el cumpleaños del mandatario o la fecha en la que se creó el M-19, movimiento guerrillero en el que militó Petro. “El día cívico decretado por el presidente Petro es improvisado, pero además caudillista y personalista por lo que significa el 19 de abril para él”, dijo la senadora Angélica Lozano.

Al Senado también se sumó la Registraduría, que publicó una imagen notificando que este viernes trabajarán con normalidad. En ese mismo sentido se pronunció el Consejo Nacional Electoral (CNE), que por estos días vive días intensos debido a la investigación que llevan a cabo algunos magistrados contra la campaña presidencial de Gustavo Petro.

EL CNE INFORMA QUE MAÑANA VIERNES 19 DE ABRIL PRESTARÁ CON NORMALIDAD TODOS LOS SERVICIOS pic.twitter.com/hbpBGmijIT — CNE Colombia (@CNE_COLOMBIA) April 19, 2024

En cuanto a los entes territoriales, Bolívar, a la cabeza de Yamil Arana, y Cartagena se sumaron a la iniciativa. Lo mismo sucedió con Magdalena, Córdoba, Atlántico y Sucre. El presidente se refirió en específico a los gobernadores de estos dos últimos, Eduardo Verano y Lucy García. “Su compromiso es evidente con la situación energética del país. Sus departamentos son de los que más sufren por las tarifas altas en energía, estamos trabajando para entregar soluciones efectivas y oportunas”, dijo.

Por el contrario, la Alcaldía de Bogotá, la Gobernación de Antioquia y la Alcaldía de Medellín anunciaron que no se unirán a la iniciativa propuesta por el presidente Petro. El alcalde Galán, por ejemplo, dijo que el decreto no toca al Distrito, por lo que las entidades y colegios oficiales funcionarán normalmente.

