Diego González, secretario del Senado, suma nuevo título académico

Nuevo secretario del Senado de la República Foto: El Espectador - José Vargas

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El Secretario general del Senado, Diego Alejandro González González, recibió esta semana su título como doctor en derecho en la Universidad Católica de Colombia. Su titulación llega a meses que su cargo como Secretario General de la rama legislativa vuelva a ser puesto a consideración ante el pleno del Senado.

González González es egresado de esa institución donde también se graduó como Especialista en Derecho Administrativo y Constitucional. Además, cuenta en su hoja de vida con un Magíster en Gobernabilidad y Democracia de la Universidad Santo Tomás y Magíster en Derecho Constitucional de la Universidad Externado de Colombia.

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El funcionario llegó al Capitolio Nacional en 2003 como asesor jurídico y legislativo. Posteriormente fue designado como secretario de la Comisión Segunda del Senado, sala que se encarga de asuntos de defensa, relaciones internacionales y seguridad nacional.

De hecho, durante su paso por esa sala también realizó estudios en esas materias: National Defense University Curso de Gobernanza y Estrategia en Seguridad y Defensa Washington DC.; Escuela Superior de Guerra; Curso de Defensa y Seguridad Nacional Escuela de Postgrados de Policía Curso Estratégico de Seguridad Pública.

En esa comisión duró hasta 2024, pues en diciembre de ese año fue elegido por la plenaria como el sucesor de Gregorio Eljach como secretario general del Senado, pues este último asumió como procurador General. Sin embargo, su cargo será nuevamente puesto a consideración el próximo 20 de julio cuando el pleno del Senado decida si González González seguirá, o no, al frente de ese cargo.

Durante su periodo ha estado en medio de discusiones como la consulta popular y la reforma laboral, votaciones en las que quedó en el centro de la polémica y fue señalado tanto por el gobierno como por la bancada del Pacto Histórico de incidir en los resultados. Es más, esa votación fue demandada pero días atrás la Sección Quinta del Consejo de Estado falló a favor Congreso y determinó que no hubo modificación en esa votación.

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