Adhesiones, propuestas y polémicas: así se mueven los candidatos presidenciales

Aspirantes a la presidencia: Iván Cepeda, Abelardo de la Espriella, Paloma Valencia, Claudia López y su núcleo en campaña. Foto: Archivo Particular

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Los 14 candidatos presidenciales se mueven en busca de alianzas que les sumen votos para la primera vuelta presidencial del 31 de mayo. En las últimas 24 horas, varias campañas intensificaron sus reuniones y destaparon varias propuestas con las que buscan conquistar al electorado.

Iván Cepeda, ficha del Pacto Histórico, pidió que las organizaciones juveniles se sumen a su campaña. “La política puede y debe ser un elemento de transformación social y hay muchos compatriotas que incluso han sacrificado su vida en la defensa de principios éticos y democráticos. Yo me siento parte de esa tradición, por eso he presentado mi nombre”, les dijo el candidato, quien se comprometió a dar una fuerte lucha contra la corrupción.

A LA JUVENTUD COLOMBIANA pic.twitter.com/7msFLT83LJ — Iván Cepeda Castro (@IvanCepedaCast) March 26, 2026

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En esta esquina del Pacto Histórico, la agenda también está marcada por la polémica en torno a la posible inhabilidad de Aída Quilcué. La tesis habla de una posible doble militancia de la senadora indígena, quien fue elegida para ese cargo con aval del partido Mais y ahora hace campaña con el Pacto Histórico. A esto se sumaría que esa primera colectividad avaló para las consultas presidenciales a Roy Barreras, ganador de la consulta del Frente por la Vida.

Sin embargo, desde la campaña señalaron que no hay ninguna condición que permita hablar de inhabilidades para la campaña. “La senadora y lideresa indígena Aida Quilcué no está inhabilitada ni tiene impedimento legal o constitucional alguno para ser nuestra próxima vicepresidenta, como tampoco está incursa en doble militancia”, aseguró en un mensaje la senadora María José Pizarro, jefa de debate de Cepeda.

La verdad por encima de todo , desde la competencia democrática y limpia reitero con absoluta claridad porque me consta y espero atestiguarlo ante los magistrados que la Senadora Aida Quilcue NO tiene ninguna inhabilidad para ser candidata a la Vicepresidencia , renunció… pic.twitter.com/K0dYBdzeBV — Roy Barreras (@RoyBarreras) March 26, 2026

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A la conversación se sumó este jueves Roy Barreras. “La senadora Quilcué no tiene ninguna inhabilidad para ser candidata a la Vicepresidencia, renunció oportunamente al partido Mais (...) y además quiero contarles que pasada la consulta de marzo me reuní con las directivas del partido para liberarlos de su generoso compromiso conmigo para que pudieran votar por su excompañera y todo esto ocurrió antes de la inscripción”, aseguró en sus redes sociales.

La campaña también se agita al ritmo de las propuestas. Carlos Caicedo, exgobernador de Magdalena, dijo que una de sus banderas será la de pagarles a los jóvenes por estudiar. Según explicó este jueves en un evento en Bogotá, los estudiantes recibirían medio salario mínimo y los universitarios podrían llegar a recibir hasta el 75 %.

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Claudia López, exalcaldesa de Bogotá y ganadora de la Consulta de las Soluciones, anunció la firma de un manifiesto para garantizar los derechos de la niñez en Colombia en su programa de gobierno. La candidata agregó que se comprometerá a pasar del 0,8 al 1,6 % del PIB para esta materia y a crear el sistema de cuidado para las mujeres e inversión obligatoria en primera infancia.

Finalmente, Paloma Valencia, candidata del Centro Democrático, le explicó al gremio minero energético sus propuestas por una “economía fraterna donde el sector se convierta en jalonador de bienes, servicios y proyectos productivos que generen empleo y bienestar en las regiones, y que ayuden a proteger los ecosistemas estratégicos”. La aspirante de la derecha, además, recibió el respaldo de los expresidentes del Partido Conservador Carlos Holguín y José Darío Salazar.

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