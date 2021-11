Diego Molano, el ministro peor calificado por los líderes de opinión

Entre los ministros y directores de los departamentos administrativos del Estado, Diego Molano fue el peor calificado por su gestión por los líderes de opinión en el más reciente Panel de Opinión, realizado por la firma Cifras y Conceptos. Los rankings, conocidos este jueves, dejaron al funcionario mal parado en tres frentes: su actuar en torno al Paro Nacional, su gestión en comparación con otras carteras, y la evaluación del Ministerio de Seguridad y Defensa en sus manos, en contraste con el puntaje otorgado a esta entidad en años anteriores.

La medición se realizó entre el 9 de julio y el 14 de octubre, y se encuestaron a 1544 personas, un universo conformado por académicos, políticos, empresarios, medios de comunicación y organizaciones sociales, catalogadas como las figuras que influyen en el clima de opinión y que tienen injerencia en la agenda nacional, señaló la compañía que pagó por el estudio.

El ministro Molano asumió el cargo a principios de febrero. El presidente Iván Duque lo posesionó para dirigir la Defensa luego de que Carlos Holmes Trujillo falleciera por los efectos del COVID-19. No mucho después empezó el calvario en su despacho pues en ese primer trimestre del año el país vivió una serie de protestas en contra de la reforma tributaria del exministro Alberto Carrasquilla (quien dimitió por dicha situación). Es justamente el manejo del Paro Nacional la primera respuesta en la que los líderes de opinión encuestados rajaron a Molano.

“¿Cómo evalúa la gestión de las siguientes figuras públicas frente a la protesta social, en el marco del Paro Nacional?” es la primera pregunta de la medición. En ella, los participantes indicaron que representantes de la ONU y de la CIDH tuvieron la mejor gestión frente a las manifestaciones que reflejaron el estallido social por cuenta de una ferviente inconformidad nacional. A ellos se les atribuyó el puntaje más alto: 59 puntos sobre 100. Les siguió los medios nativos digitales (57 puntos), y la iglesia católica y los empresarios, con 53 puntos cada uno. Las instancias estatales estuvieron al final del ranking. La Procuraduría, el Ministerio del Interior y la Fiscalía obtuvieron por igual 39 puntos, respectivamente. Mientras, en la cola de la pirámide se posicionó el presidente Iván Duque, con 38 puntos, y, finalmente, el Ministerio de Defensa de Molano con 37 puntos.

Molano no solo quedó de último en el ranking en general, sino que también quedó por debajo de la Policía, un cuerpo de su cartera y que tuvo cuestionamientos por cuenta de la represión policial que vivieron los manifestantes en los días y noches del Paro Nacional. De hecho, algunos uniformados están siendo indagados por la Procuraduría y otras entidades por los excesos cometidos en la protesta social y que quedaron enmarcados en cruentas imágenes como los episodios registrados en Cali y las muertes de varios jóvenes, de los cuales algunos son todavía objeto de investigación. Quedó en la historia el caso del homicidio de Santiago Murillo, muerto en el Paro en manos de uniformados (uno de ellos procesado por el hecho). No obstante, a pesar de esas situaciones, en el ranking, la Policía fue revestida con 43 puntos por los líderes de opinión encuestados, dos puntos menos que el Comité del Paro.

En cuanto a la gestión general de las entidades estatales y los ministros, Molano también quedó de último, incluso por debajo de la exministra de las TIC, Karen Abudinen, quien salió del cargo luego del escándalo de presunta corrupción de la Unidad Temporal Centros Poblados, que tenía parte de la licitación para llevar conectividad a las zonas rurales. La pérdida de 70 mil millones generó repudió nacional contra Abudinen, sin embargo, no le costó el último puesto en la medición sobre su gestión durante el último año.

En primer lugar quedó el Ministerio de Hacienda, con 63 puntos, seguido del Ministerio de Salud -a cargo de Fernando Ruiz- y el Departamento Administrativo Nacional de Estadística -dirigido por Juan Manuel Oviedo Arango- con 62 puntos, respectivamente. Sus gestiones, se sabe, han sido claves para el manejo de la pandemia y la crisis social, y José Manuel Restrepo, actual minhacienda, llegó para ser una especie de calma tras la tormenta desatada en la administración del exministro Alberto Carrasquilla. En posiciones intermedias le siguieron carteras como el Ministerio de Transporte y de Educación, con 52 puntos cada una y dirigidas por mujeres (Ángela María Orozco y Victoria Angulo).

Los últimos puestos del ranking fueron del ministro de Justicia, Wilson Ruiz, y el ministro del Interior, Daniel Palacios, con 45 puntos cada uno. De penúltima quedó Karen Abudinen con 42 puntos y al final se posicionó Diego Molano con una estruendosa caída, bastante lejos de sus compañeros y excompañeros, pues obtuvo 27 puntos según los líderes de opinión encuestados.

Esa misma cifra de los 27 puntos se mantuvo en el puntaje histórico acumulado del Ministerio de Defensa. Cifras y Conceptos la ha incluido en su ranking del Panel de Opinión desde 2009 y obtuvo resultados al respecto de su gestión desde 2010. Ese año los participantes de la medición le dieron 68 puntos a una de las carteras más importantes de la estructura estatal. Ese dato ha ido variando y bajando a lo largo de los años, como se puede ver en la imagen: En 2018 le dieron 54 puntos, en 2019, 41 puntos. Luego, en 2020 subió a 47 puntos, pero en 2021 tuvo el más bajo puntaje de todos estos años: bajo la dirección de Molano tuvo 27 puntos. Esta es la medición histórica:

En fiscal Francisco Barbosa también obtuvo la puntuación más baja en la Fiscalía General de la Nación en estos años: los líderes de opinión le asignaron 42 puntos, cuando en 2020 y 2019 la entidad obtuvo 47 puntos respectivamente. Vale recordar que Barbosa está en dicho cargo desde enero del año pasado, no obstante, este perdió descendió cinco puntos, el más bajo en el histórico acumulado. A pesar de esto, el alto funcionario con peor calificación de todo el panel es Diego Molano.

Acá encuentra toda la ficha técnica de la medición:

Persona natural/ jurídica que la encomendó y realizó: Cifras y Conceptos S.A.

Fuente de financiación: Recursos propios.

Margen de error: Por la naturaleza del diseño implementado la estimación del margen de error observado no aplica.

Procedimiento utilizado para seleccionar las unidades y ponderación: las premisas para la selección de las unidades de observación corresponden a las de un diseño estadístico de muestreo por cuotas, estratificado de marco de listas.

Tamaño de la muestra: 1544 encuestas distribuidas en los departamentos del ámbito geográfico de estudio.

Ámbito geográfico de estudio: El ámbito geográfico de estudio está limitado a Bogotá y a la zona urbana de los departamentos de Antioquia, Atlántico, Boyacá, Caldas, Cauca, Cesar, Córdoba, Cundinamarca, Huila, Meta, Norte de Santander, Risaralda, Santander y Valle del Cauca.

Universo de estudio: Está conformado por líderes de opinión hombres y mujeres de 18 años y más, clasificados en 5 dominios de estudio (redes): políticos, medios de comunicación, académicos, sector privado y organizaciones sociales.

Técnica utilizada para la selección de la muestra: Entrevista telefónica, presencial y vía internet con aplicación de cuestionario estructurado.

Periodo de recolección: Del 09 de julio al 14 de octubre de 2021.

Temas a los que se refieren: “Temas nacionales (calificación de Ministerios, Presidente de la República, desafíos, justicia y paz). Medios de comunicación (impreso, radio, televisión, páginas web, columnistas, tuiteros y caricaturistas). Organizaciones y personajes (empresas, ONG, senadores y representantes a la cámara). Temas regionales (calificación gobernador y alcalde). Coyuntura nacional.”

