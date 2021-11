Panel de Opinión raja el desempeño de Iván Duque

Este jueves, la firma Cifras y Conceptos dio a conocer los resultados de su más reciente Panel de Opinión, el balance de los líderes de opinión sobre lo que pasa en el país. La compañía recolectó la información entre el 9 de julio y el 14 de octubre de 2021. En ese período le preguntó a 1.544 personas (académicos, políticos, empresarios, organizaciones sociales y medios de comunicación) su valoración frente a varios temas de interés nacional, entre ellos, el desempeño del último año de gestión del presidente Iván Duque, al que rajan.

En primer lugar, la Presidencia de la República aparece en el escaño más bajo como la figura pública con peor gestión frente a la pandemia del COVID-19. Esta respuesta se mide en un puntaje de uno a 100 (donde uno es la calificación más baja y 100 la más alta). La figura con mejor calificación fue el personal de salud, con 83 puntos, seguida de las sociedades científicas y asociaciones de medicina del país, con 66 puntos, y posteriormente el Ministerio de Salud, en cabeza de Fernando Ruiz), con 61 puntos. En los tres puestos más bajos están los alcaldes “de las ciudades capitales, en donde su opinión es influyente”, con 56 puntos, seguidos de las EPS, con 54 puntos y finalmente la Presidencia de Iván Duque, con 50 puntos.

Asimismo, la medición muestra cómo ha variado la evaluación que hacen los líderes de opinión cada año, teniendo en cuenta quién era el mandatario de ese momento. A los encuestados se les pidió dar una calificación sobre el trabajo de Duque, en relación con los períodos en los que Juan Manuel Santos y Álvaro Uribe fueron presidentes, respecto a cinco macrotemas: ambiente, gobernabilidad, social, seguridad y economía. En cuatro de esos indicadores el puntaje de Duque bajó, y solo en uno subió. Vale aclarar que estos resultados se leen teniendo en cuenta los datos acumulados históricamente desde 2009 hasta la actualidad.

En ese contexto, vemos, por ejemplo, el puntaje acumulado sobre el asunto ambiental: Desde 2010 (último año del mandato del expresidente Álvaro Uribe) hasta 2018 (fin de la era de Juan Manuel Santos), los líderes de opinión mantuvieron una calificación más o menos constante en este tema, pues subía o bajaba cada año uno o dos puntos. No obstante, una vez llega Duque, la fluctuación en la opinión se hace más notoria. En 2018, la evaluación llega a 50 puntos y en 2019 (ya en el gobierno actual) baja a 46 puntos. Sin embargo, en 2020, en plena pandemia, la calificación del primer mandatario sube dos puntos.

Cabe recordar que, en 2020, el aislamiento obligatorio generó que en varios lugares del mundo y en Colombia aumentara la presencia de diferentes animales en zonas urbanas. Este es tan solo un detalle que refleja cómo hace un año existió la percepción de una mejora ambiental relacionada con las consecuencias del COVID-19 para los humanos y el freno que tuvieron las industrias durante algunos meses por el desacelere del ritmo de vida de la gente. A pesar de ello, en este 2021, la evaluación de los líderes de opinión frente al trabajo de Duque en el medio ambiente tuvo una caída: pasó de 48 puntos a 44, el más bajo en estos 12 años de medición.

El tema de la gobernabilidad fue otro en el que se evidenció una desmejora en la calificación de quienes tienen influencia en la agenda del país. La percepción de este asunto ha fluctuado considerablemente durante los últimos años, siendo 2011, 2014 y 2018 los períodos con mejores puntajes y, en el mandato del presidente Duque, se ha mantenido esa variación: En 2019, al primer mandatario lo calificaron con 44 puntos, un puntaje bajo en comparación con 2018, momento que obtuvo 53. No obstante, su gobernabilidad estuvo mejor ranqueada en 2020, con 46 puntos. Como varios medios lo retrataron, el año de la pandemia se caracterizó en Colombia por la concentración del poder en el Ejecutivo y, particularmente, en que el jefe de Estado gobernó por decreto todo ese año, mientras el Congreso decidía cómo actuar para legislar. Con la semipresencialidad y paulatino regreso de las entidades estatales, las cosas cambiaron y en 2021 los líderes de opinión le dieron apenas 41 puntos en este aspecto.

La calificación en el tema social también llama la atención, pues durante los 12 años de medición del Panel de Opinión de Cifras y Conceptos, la evaluación se ha mantenido constante, oscilando en su mayoría entre los 50 y 49 puntos. Sin embargo, en 2019 (segundo año de Duque), los líderes le atribuyeron 47 puntos y en 2020 bajó un punto. En ese momento hubo una fuerte crisis social por el desempleo y, al mismo tiempo, un intenso esfuerzo del Ejecutivo por llevar auxilios económicos y alimentarios a las familias más vulnerables. Teniendo en cuenta esos factores y que en 2021 los efectos de la pandemia en el ámbito social se mantienen vivos, este año los líderes de opinión dieron 46 puntos en este aspecto.

La seguridad es otro tema en el que cayó el puntaje del presidente Duque: De 2011 a 2018 este aspecto se mantuvo por encima de 50 puntos. Sin embargo, en 2019 bajó a 45 puntos, número que se mantuvo también en 2020 (año en el que las cifras de algunos delitos se redujeron por el aislamiento preventivo obligatorio). En 2021 lo calificaron con 41 puntos.

Finalmente, fue en el tema económico en el que Duque tuvo una mejora. Aunque en 2019 fue calificado con 51 puntos, en 2020 cayó a 45. Luego, tuvo un repunte positivo pues pasó a 47 puntos. Este resultado es interesante pues los ajustes económicos, presentados este año en la fallida reforma tributaria del exministro Alberto Carrasquilla, desató un estallido social contundente que se expresó contra el Gobierno en las calles. Si bien las manifestaciones se mantuvieron por meses, el pasado 3 de mayo el jefe de Estado nombró a José Manuel Restrepo como nuevo ministro de Hacienda y, en julio, en la instalación del Congreso, se habló de la radicación de una nueva reforma tributaria, esta vez en sus manos, que fue aprobada por el Legislativo.

El desempeño de Duque en 16 problemáticas

De los macrotemas, los líderes de opinión pasaron a calificar asuntos puntuales en los que el primer mandatario ha trabajado en su gobierno. Son un total de 16 problemáticas. La firma Cifras y Conceptos solo compara los resultados desde 2019 hasta la actualidad. Duque aparece con un puntaje positivo en uno de ellos: disminución del desempleo. En este ítem, los líderes de opinión encuestados le dieron 37 puntos en 2019, 39 en 2020 y finalmente 40 puntos en 2021. Este resultado tiene coherencia con la medición que se mencionó anteriormente en el tema de economía, que también fue la única con algún tipo de aumento en los últimos años.

En contraste, el ítem denominado “impulsar el crecimiento económico” tuvo una reducción de un punto, sostenida en dos años: en 2019 se calificó con 46 puntos, y en 2020 y 2021 obtuvo 45, respectivamente. El desempeño del presidente en la reducción de la pobreza fue otro ítem que evaluaron los encuestados y que obtuvo un puntaje constante en dos años consecutivos: si bien en 2019 logró 37 puntos, en 2020 y 2021 lo calificaron con 38, respectivamente. Los tres configuran una información que no sufrió cambios abruptos a través de los años y que giran en torno al tema de la economía, uno en el cual el presidente de la República no sale radicalmente mal parado.

Por otro lado, se evidencia que el puntaje bajó cuando a los líderes encuestados les preguntaron por el desempeño de Duque en la protección de los recursos hídricos (asunto en el que cayó un punto), el combate a las bandas criminales, al narcotráfico y la disminución de la corrupción. En estos tres últimos, el cambio en las cifras es un poco más abrupto. Por ejemplo, en el tema del narcotráfico, Duque pasó de tener una calificación de 43 puntos en 2019 a 38 puntos en 2021. La reducción de la corrupción terminó siendo el ítem con los menores puntajes: en 2019 y 2020 los líderes de opinión le dieron 38 puntos, sobre un ranking de 100 puntos, y en 2021 descendió a 34 puntos, bastante bajo, teniendo en cuenta que esta fue una de las banderas del mandatario cuando empezó su mandato a mediados de 2018.

Acá encuentra toda la ficha técnica de la medición:

Persona natural/ jurídica que la encomendó y realizó: Cifras y Conceptos S.A.

Fuente de financiación: Recursos propios.

Margen de error: Por la naturaleza del diseño implementado la estimación del margen de error observado no aplica.

Procedimiento utilizado para seleccionar las unidades y ponderación: las premisas para la selección de las unidades de observación corresponden a las de un diseño estadístico de muestreo por cuotas, estratificado de marco de listas.

Tamaño de la muestra: 1544 encuestas distribuidas en los departamentos del ámbito geográfico de estudio.

Ámbito geográfico de estudio: El ámbito geográfico de estudio está limitado a Bogotá y a la zona urbana de los departamentos de Antioquia, Atlántico, Boyacá, Caldas, Cauca, Cesar, Córdoba, Cundinamarca, Huila, Meta, Norte de Santander, Risaralda, Santander y Valle del Cauca.

Universo de estudio: Está conformado por líderes de opinión hombres y mujeres de 18 años y más, clasificados en 5 dominios de estudio (redes): políticos, medios de comunicación, académicos, sector privado y organizaciones sociales.

Técnica utilizada para la selección de la muestra: Entrevista telefónica, presencial y vía internet con aplicación de cuestionario estructurado.

Periodo de recolección: Del 09 de julio al 14 de octubre de 2021.

Temas a los que se refieren: “Temas nacionales (calificación de Ministerios, Presidente de la República, desafíos, justicia y paz). Medios de comunicación (impreso, radio, televisión, páginas web, columnistas, tuiteros y caricaturistas). Organizaciones y personajes (empresas, ONG, senadores y representantes a la cámara). Temas regionales (calificación gobernador y alcalde). Coyuntura nacional.”

Preguntas del formulario: Nivel Educativo. ¿Cuál fue el último grado educativo que usted completó o aprobó? ¿En cuál institución educativa cursó sus estudios de secundaria? ¿En cuál institución de educación superior cursó sus estudios de pregrado? Además del español, ¿usted que otros idiomas habla? Ubique su posición ideológica en una escala de 1 a 6, donde 1 es una posición de Izquierda y 6 una posición de Derecha. De la siguiente lista de partidos y movimientos políticos, ¿con cuál tiene afinidad? Departamento de mayor influencia Utilizando una escala de 1 a 6, donde 1 es muy malo y 6 es muy bueno, califique la situación del país en los siguientes aspectos. ¿Qué tanta confianza le generan las siguientes instituciones nacionales? Califique de 1 a 6, donde 1 es muy poca confianza y 6 es mucha confianza. Evalúe la gestión de los siguientes ministerios (Ministros) y departamentos administrativos (Directores) durante el último año. Califique de 1 a 6, donde 1 es una calificación muy mala y 6 es una calificación muy buena. Utilizando una escala de 1 a 6, donde 1 es muy malo y 6 es muy bueno, califique el desempeño del Señor presidente de la República (Iván Duque), durante el último año en las siguientes funciones. En su criterio, ¿cuál será el desafío más importante para el país en el 2022 en cada uno de los siguientes temas? ¿Cuáles son los tres medios de comunicación que usted más consulta para mantenerse informado? ¿Cuáles son los/las tres columnistas que usted más lee? ¿Cuáles son los/las tres columnistas de su región que usted más lee? En temas políticos, económicos, sociales o ambientales ¿cuáles son sus tres tuiteros (as) preferidos (as)? ¿Cuáles son los tres caricaturistas políticos que usted más ve? ¿Cuáles son las tres empresas de Colombia que más admira? ¿Cuáles son las organizaciones de la sociedad civil que más admira? ¿Cuáles son los/los tres mejores senadores (as) de la última legislatura? ¿Cuáles son los/las tres mejores representantes a la cámara de la última legislatura? Utilizando una escala de 1 a 6, donde 1 es muy malo y 6 es muy bueno, califique la gestión del actual gobernador de su departamento en los siguientes aspectos: Utilizando una escala de 1 a 6, donde 1 es muy malo y 6 es muy bueno, califique la gestión del alcalde de la ciudad capital de su departamento, durante el último año, en los siguientes aspectos En una escala de 1 a 6 donde 1 es MUY MALA y 6 MUY BUENA ¿Cómo evalúa la gestión de las siguientes figuras públicas frente a la pandemia del COVID-19? En una escala de 1 a 6 donde 1 es MUY MALA y 6 MUY BUENA ¿Cómo evalúa la gestión de las siguientes figuras públicas frente a la protesta social, en el marco del actual Paro Nacional? ¿Usted en dónde se ubica en una escala de 0 a 10 donde 0 es cuidado de la salud y 10 es reactivación económica? Teniendo en cuenta la actual coyuntura, ¿usted cuáles reformas considera como las más urgentes y necesarias para el país? El presente proyecto se ha realizado cumpliendo los lineamientos de la Norma Internacional ISO 20252 Versión 2012.