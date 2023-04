Diferencias en el gabinete de Petro por cuenta de la transición energética

Ministras de Agricultura y Minas, Cecilia López e Irene Vélez, chocan por la transición energética Foto: Archivo Particular

Este miércoles, durante un foro sobre perspectivas económicas organizado por el diario El Colombiano, la ministra de Agricultura, Cecilia López Montaño, tomó la palabra para dejarle un mensaje a su compañera de gabinete, la ministra Irene Vélez, quien desde la cartera de Minas y Energía ha liderado la propuesta de transición energética del gobierno de Gustavo Petro.

“A mí me enfurece que nosotros los países en desarrollo adoptemos el discurso de los países ricos. Estamos protegiendo el mundo y no se dan cuenta que lo que nos están exigiendo a nosotros fue exactamente lo que ellos no hicieron”, dijo la ministra López.

Lea también: No hay contradicciones con EE.UU., Petro sobre cambios en la política de drogas

Según ella, los países desarrollados tuvieron su revolución verde, usaron todos los recursos que hoy le prohíben a los demás y con eso lograron la productividad que los puso en una posición dominante en el mercado. “Y nosotros somos tan ingenuos que repetimos eso como unos loros”, agregó.

Ante la pregunta de si su mensaje era un respaldo abierto a mantener la exploración y explotación de gas y petróleo, la ministra dijo: “No me pongan a pelear porque me botan mañana, bueno yo feliz, pero la manera linda de decirlo es que la transición energética es imposible sin la transformación productividad”. López concluyó diciendo que esa transformación necesita la recuperación del sector agropecuario.

Las palabras de la ministra López generaron una avalancha de mensajes en redes sociales. Algunos representantes de la oposición al Gobierno dijeron que se trataba de un mensaje sensato y aprovecharon para hacerle un jalón de orejas a la ministra Vélez, quien finalmente respondió este jueves.

En medio de su intervención en el Congreso Internacional de Hidrógeno, Vélez aseguró que, probablemente, ese no fue el mensaje de su colega. “Es una mujer muy inteligente y estoy segura que quiso decir otra cosa, porque esta política de transición energética es una apuesta de todo el Gobierno. Hablamos de que implica transición de balanza fiscal y exportaciones”.

Recomendado: MinDeporte es citada a control político por los Juegos Deportivos Nacionales 2023

La ministra Vélez agregó que la transición es la “amiga perfecta del desarrollo agroindustrial” y que es necesario cambiar el modelo de exportaciones de Colombia que actualmente tiene al petróleo, al carbón y otros minerales como los principales productos que salen del país.

Según un documento publicado por el Ministerio de Hacienda, la transición energética será “justa y sostenible”. Esta cartera confirmó que se planea una sustitución progresiva de la demanda de combustibles fósiles, pero que se mantiene la exploración y explotación de combustibles líquidos y gas para “propiciar la autosuficiencia de la matriz energética”.

A pesar de estos postulados, el reciente intercambio de mensajes entre las ministras de Agricultura y Minas evidencia que en el interior del Gobierno aún hay varios temas pendientes y decisiones que no convencen a todos los integrantes del círculo más cercano del presidente Petro.

Lea acerca de cómo votan los senadores y representantes a la Cámara de Representantes en Congreso a la mano

Lea más sobre el Congreso, el Gobierno Petro y otras noticias del mundo político