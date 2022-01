Dilian Francisca Toro no aspirará a la Presidencia dentro del Equipo por Colombia

Dilian Francisca Toro continuará trabajando dentro de la coalición. Foto: OSCAR PEREZ

Desde que empezó la campaña preelectoral, se asumía que Dilian Francisca Toro, directora del Partido de la U, estaría en el sonajero de precandidatos a la Presidencia y, eventualmente, dentro de una consulta de coalición. Sin embargo, este martes, la exsenadora le comunicó al país que no participará de la contienda electoral.

Entérese de más noticias sobre la coalición Equipo por Colombia.

“A lo largo de mi vida, siempre he buscado servir a mi región y a mi país, de la mejor manera posible. Y esa siempre ha sido mi prioridad. Sin embargo, por primera vez en mi trayectoria pública, el cuidado de mi familia está por encima del agite de una campaña política en cabeza propia. Y siento el llamado del corazón y la razón que me dicen que tengo que privilegiarlos en estos momentos”, dijo en un video, comunicando, acto seguido, que no participará del agite de una campaña política personal.

Tengo la convicción que la determinación es la fuerza que mueve los sueños. Bajo esta premisa, he tomado la decisión de no ser candidata a la consulta de este 13 de marzo. Mi misión será la de cuidar la salud de mi familia y trabajar por fortalecer la coalición #EquipoPorColombia pic.twitter.com/dZ9au8uj8m — Dilian Francisca T. (@DilianFrancisca) January 18, 2022

De acuerdo con Toro, su decisión fue socializada con la bancada de congresistas de la U y que su paso al costado de la contienda no significa que la colectividad no tendrá representación dentro del tarjetón de la consulta presidencial del Equipo por Colombia. “Hemos decidido que llevaremos un candidato que estaremos anunciando prontamente”.

Como lo ha contado El Espectador, se trata de Enrique Peñalosa, quien no logró recoger las firmas suficientes para presentar su movimiento significativo de ciudadanos y poder participar con el apoyo ciudadano. Desde entonces, se venía rumoreando que la U le entregaría el aval y este, según informan fuentes de la colectividad, será entregado el próximo jueves, 20 de enero.

Lea: Enrique Peñalosa recibirá el aval de la U este jueves.

Tampoco la decisión de la directora de la U significa que estará al margen de las elecciones. “En los próximos meses trabajar en fortalecer, acompañar y sacar adelante la coalición del Equipo por Colombia. Creo profundamente en esta coalición y lucharé para que podamos escoger al mejor candidato para competir por la Presidencia de la República. Un candidato que esté alejado de los extremos, que privilegie a los ciudadanos, que asuma el cambio dentro del respeto por la institucionalidad, la democracia y las libertades, y que reconozca que el país se construye desde las regiones”, concluyó.

La cuota femenina dentro de la coalición la pondrá la senadora del MIRA, Aydeé Lizarazo. Igualmente, los otros precandidatos a la Presidencia dentro del Equipo por Colombia son David Barguil, Federico Gutiérrez, Alejandro Char y Enrique Peñalosa.