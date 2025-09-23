En vivo: esta es la última intervención de Petro como presidente ante Naciones Unidas

Presidente Gustavo Petro da su último discurso en la Asamblea General de la ONU Foto: Archivo Particular

El presidente Gustavo Petro comparece ante la Asamblea General de las Naciones Unidas en su último discurso como jefe de Estado en este organismo internacional. Su intervención, como ya lo ha hecho saber, está centrada en el conflicto en Palestina, la lucha contra las drogas y el cambio climático en medio de una serie de tensiones con los Estados Unidos precisamente por estos tres ejes.

En la antesala de su paso al atril en Nueva York, el mandatario nacional reiteró su mensaje referente a la soberanía nacional y de la región latinoamericana, cuestionando, a través de su cuenta de X (antes twitter) que “América fué invadida por ejércitos de migrantes armados. De ellos viene Trump, pero Trump quiere expulsar de América a quienes ya estaban aquí hace treinta mil años”. Además, dio eco al discurso de su homólogo brasileño, Luiz Inácio Lula Da Silva, quien también habló sobre la defensa de Latinoamérica.

El primero de los ejes abordados por el presidente Petro fue el de la lucha contra el narcotráfico. El mandatario nacional cuestionó nuevamente a Donald Trump sobre la política antidrogas, señalando que “la política antidrogas no es para frenar el tránsito de droga hacia los Estados Unidos, es para doblegar a los pueblos del sur”.

Con la guayabera blanca que ha vestido en algunas de sus más importantescitas, y adornada con la bandera de ‘libertad o muerte’ en su pecho – que ha izado bajo el discurso de la libertad – Petro desestimó que la crisis migratoria sea la raíz de los problemas en la sociedad estadounidense.

“Lo dantesco de la situación de Palestina no me llevó a pensar que lo mismo o casi lo mismo podría ocurrir en las aguas del mar Caribe colombiano cuando tiran misiles a personas jóvenes desarmadas en el mar”, señaló Petro.

En respuesta al discurso del presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, Petro desestimó el señalamiento a los migrantes venezolanos y e integrantes del Tren de Aragua como una organización terrorista. “Mentira que el Tren de Aragua es terrorista. Solo son delincuentes comunes en forma de banda, agrandados por la estúpida idea de boquear a Venezuela y quedarse con su petróleo pesado y ya venenoso. Los migrantes no son delincuentes”, aseveró.

En forma similar a su más reciente discurso relacionado a la descertificación, Petro cuestionó que la “política exterior hacia Colombia, Venezuela y el Caribe es asesorada por aliados políticos de la cocaína. Yo mismo denuncié con nombre propio a estos políticos del paramilitarismo narcotraficante”.

"Cuatro años después de mi primer discurso en la Asamblea General, creo que lo dantesco de la situación de Palestina, no me llevó a pensar que lo mismo o casi lo mismo podría ocurrir en el Caribe colombiano. Tiran misiles a personas jóvenes desarmadas en el mar, hoy caen sobre 17… pic.twitter.com/G4IILODQV6 — Presidencia Colombia 🇨🇴 (@infopresidencia) September 23, 2025

Como en intervenciones anteriores ante la Asamblea, el mandatario destacó la importancia de América del Sur para el tránsito a las energías limpias del mundo. Bajo su concepto, aprovechar este tipo de recursos podría limpiar en su totalidad a los Estados Unidos. “Unir las energías limpias de América Latina y África a las economías fósiles del Norte no solo descarboniza el planeta, salva del colapso climático, sino que también cambia el poder mundial, el que aquí aveces habla, pero habla todos los días con bombas”, enfatizó.

En materia economía, el presidente pidió la condonación de la deuda de los países más pobres. Al respecto, señaló a Estados Unidos, Francia,Alemania y China, país con el que ha tenido acercamientos recientes.“Si ustedes quieren recoger los intereses de la deuda externa de nuestros países encontrarán cementerios y muertos, y cuando vayan a recogerlo ustedes también serán cementerios y muertos. No sirve ese dinero en medio de los cadáveres”, dijo.

“Capital o vida. Codicia o vida, o barbarie o democracia local y global; o libertad o muerte, como decía Bolívar, y enarbolaba esta su bandera roja, negra y blanca”, fueron sus palabras, mientras señalaba el pin que decoraba su pecho.

