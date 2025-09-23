No te pierdas ningún acontecimiento, accede a nuestras notificaciones
Así le ha ido a Petro en Nueva York y este sería el foco de su último discurso en la ONU

El presidente Gustavo Petro se ha presentado como “un presidente descertificado” y llamó a la creación de un ejército para intervenir en Gaza.

Redacción Política
23 de septiembre de 2025 - 02:45 p. m.
El presidente Gustavo Petro dará su último discurso como jefe de Estado en las Naciones Unidas.
Foto: Presidencia
El presidente Gustavo Petro dará este martes su último discurso como jefe de Estado en la Asamblea General de las Naciones Unidas, organización que criticó y en la que intervino un día antes para llamar a parar el genocidio contra Palestina y cuestionar al mandatario de los Estados Unidos, Donald Trump, por la descertificación a Colombia en la lucha contra las drogas.

Lea: “Dije que no hablaría sobre el caso de mi hijo, pero no puedo callar”: Petro.

Para este martes está agendado el discurso de Colombia en la Asamblea General y se prevé que el presidente Petro refuerce el pronunciamiento que hizo 24 horas antes en el Diálogo de Alto Nivel sobre la Financiación Climática, espacio en el que poco se refirió a propuestas para combatir el cambio climático, pues se concentró en hacer críticas sobre la administración Trump.

Soy un presidente descertificado por un gobierno extranjero, con qué derecho un gobierno puede descertificar a otro que fue elegido democráticamente. ¿Eso es democracia o el comienzo de la barbarie? [...] Tengo que decirle a Trump que no entra en el espacio aéreo ni un solo avión con colombianos encadenados como esclavos. Por eso, descertifican al presidente de Colombia, porque dice esto y Naciones Unidas se vuelve cómplice”, mencionó.

Igualmente, el jefe de Estado llamó a la realización de una asamblea para que se ponga en consideración la creación de un ejército que intervenga en contra los ataques de Israel a la Franja de Gaza.

Lea también: La pelea por la jefatura de Asocapitales se definirá tras siete meses de interinidad.

“Si bloquean en el consejo de seguridad, aprobamos la resolución en la Asamblea General y lo que se vota sería un ejército de salvación de la humanidad. Si me toca decirle a China que ponga los destacamentos, lo hago, no se puede permitir un día más. Lo que están haciendo en Gaza es un experimento como Hitler”, expuso Petro.

Se espera que el jefe de Estado refuerce estas declaraciones en su intervención, con la que no solo busca posicionarse como un líder de opinión internacional, sino también sacudir la campaña electoral en el país.

Igualmente, Petro lanzó varios llamados emprender acciones para preservar el ambiente, insistiendo que el mundo debe transitar del petróleo, el carbón y el gas hacia otros compuestos: “La crisis climática está a punto de pasar de colapso a colapso climático y el colapso climático ya hace que todas estas reuniones sean inocuas, porque lo que viene es la extinción”.

Por Redacción Política

Adolfo Torres Gonzalez(97958)Hace 7 minutos
Denunciar la masacre de los palestinos es un acto de valentía, pero se torna gris cuando no se levantó la voz con igual intensidad contra la barbarie del 7 de septiembre contra el pueblo judío .
Edgard Lopez(56726)Hace 12 minutos
Y el Periquetti ademas de feo, bruto, se pregunta porque sera que este pais es asi, como sera que le paran bolas a un viejo con demencia senil? y yo le respondo a Periquetti, por la misma razon que este pais elige a un ministro del interior que es periquero, borracho, abusador de mujeres etc. Conteste a su pregunta???? Le deseo mucha suerte con los lios judiciales que se le avecinan , el pais esta pendiente de los resultados......
Roberto Rangel(73991)Hace 13 minutos
Se siente el gran gobernante.... ojalá no se salgan del recinto cuando empiece a hablar bobadas.... como la pasada vez2
Edgard Lopez(56726)Hace 16 minutos
Opinion internacional?????> de que hablan, escucharon al exembajador de USA, entrevistado o invitado a la reunion de los Danieles lo que ha dicho??? ha dicho que a Petro en USA y en el depto de estado lo ven como "insignificante" el tonto no se da cuenta que cada vez hace mas el ridiculo. En europa dicen que es el humorista invitado a cada reunion!!!! por dios bajesen de esa nube, es un don nadie y ahi pegados, vamos todos los colombianos
Eduardo Sáenz Rovner(7668)Hace 22 minutos
Anunciará que Colombia convocará a todos sus innumerables mercenarios y sicarios repartidos por el mundo para imponer la Pax Colombiana administrada por paracos, guerrillos y traquetos gestores de paz.
Ver más comentarios
