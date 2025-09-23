Así le ha ido a Petro en Nueva York y este sería el foco de su último discurso en la ONU

El presidente Gustavo Petro dará su último discurso como jefe de Estado en las Naciones Unidas. Foto: Presidencia

El presidente Gustavo Petro dará este martes su último discurso como jefe de Estado en la Asamblea General de las Naciones Unidas, organización que criticó y en la que intervino un día antes para llamar a parar el genocidio contra Palestina y cuestionar al mandatario de los Estados Unidos, Donald Trump, por la descertificación a Colombia en la lucha contra las drogas.

Para este martes está agendado el discurso de Colombia en la Asamblea General y se prevé que el presidente Petro refuerce el pronunciamiento que hizo 24 horas antes en el Diálogo de Alto Nivel sobre la Financiación Climática, espacio en el que poco se refirió a propuestas para combatir el cambio climático, pues se concentró en hacer críticas sobre la administración Trump.

“Soy un presidente descertificado por un gobierno extranjero, con qué derecho un gobierno puede descertificar a otro que fue elegido democráticamente. ¿Eso es democracia o el comienzo de la barbarie? [...] Tengo que decirle a Trump que no entra en el espacio aéreo ni un solo avión con colombianos encadenados como esclavos. Por eso, descertifican al presidente de Colombia, porque dice esto y Naciones Unidas se vuelve cómplice”, mencionó.

Igualmente, el jefe de Estado llamó a la realización de una asamblea para que se ponga en consideración la creación de un ejército que intervenga en contra los ataques de Israel a la Franja de Gaza.

“Si bloquean en el consejo de seguridad, aprobamos la resolución en la Asamblea General y lo que se vota sería un ejército de salvación de la humanidad. Si me toca decirle a China que ponga los destacamentos, lo hago, no se puede permitir un día más. Lo que están haciendo en Gaza es un experimento como Hitler”, expuso Petro.

Se espera que el jefe de Estado refuerce estas declaraciones en su intervención, con la que no solo busca posicionarse como un líder de opinión internacional, sino también sacudir la campaña electoral en el país.

Igualmente, Petro lanzó varios llamados emprender acciones para preservar el ambiente, insistiendo que el mundo debe transitar del petróleo, el carbón y el gas hacia otros compuestos: “La crisis climática está a punto de pasar de colapso a colapso climático y el colapso climático ya hace que todas estas reuniones sean inocuas, porque lo que viene es la extinción”.

