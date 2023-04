División en el nuevo partido de Robledo: Aurelio Suárez se va de Dignidad y Compromiso

Excandidato a la Alcaldía de Bogotá, Aurelio Suárez, y el exsenador Jorge Robledo / Fotos: Luis Ángel y Mauricio Alvarado. Foto: Archivo Particular

“El Doctor Aurelio Suárez Montoya, con quien adelantamos luchas democráticas por muchos años, tomó la decisión de no hacer parte del nuevo proyecto político Dignidad y Compromiso”, anunció Jorge Robledo a través de su cuenta de Twitter.

Suárez se aparta de Robledo luego de que aterrizara en la colectividad el excandidato presidencial Sergio Fajardo y su movimiento, Compromiso Ciudadano, que se unió con Dignidad para conformar un nuevo partido, de cara a participar en las elecciones regionales del próximo 29 de octubre.

Jorge Robledo creó el Partido Dignidad después de apartarse -la escisión- de su sector político del Polo Democrático. Su objetivo al unirse con Fajardo es constituir una tercera fuerza política para hacerle frente al Pacto Histórico del presidente Gustavo Petro.

“Cada día estoy más convencido de que en el país no hay dos opciones políticas sino tres. Nuestro propósito es encabezar la construcción de esa tercera opción, la del verdadero cambio en Colombia”, dijo el exsenador Robledo.

Por primera vez Suárez y Robledo no trabajarán juntos; han sido amigos íntimos y compañeros de actividad política desde hace 35 años, en los que “he luchado hombro a hombro con él y en el que me he nutrido de su responsabilidad ejemplar y acertada capacidad para analizar y decidir”, asegura Robledo.

En las elecciones presidenciales de 2022, Aurelio Suárez apoyó la propuesta de la coalición Centro Esperanza. ”Pediré el tarjetón de la consulta de la Esperanza y votaré por Jorge Enrique Robledo, de Dignidad”, fueron las palabras que escribió en su usual columna en la revista Semana.

¿Quién es Aurelio Suárez?

Aurelio Suárez es un catedrático, reconocido en distintas universidades de la región cafetera. Trabajó durante años con caficultores y en ese proceso fundó, junto a Robledo, la Unidad Cafetera, una agremiación que defendía la supervivencia de la economía del café.

Por el trabajo que hizo en esta región llegó a ser diputado de la Asamblea Departamental de Risaralda y en el 2000 se lanzó a la Gobernación de Risaralda.

En 2004 volvió a Bogotá y participó en creación del Polo Democrático Alternativo, en donde fue director de la campaña presidencial de Carlos Gaviria en 2006 y su asesor en temas económicos. En 2011 también fue candidato del Polo en las elecciones de la Alcaldía de Bogotá.

“Su experiencia política se remonta a los días de estudiante en la Universidad de los Andes, cuando se vinculó a la Juventud Patriótica, la organización juvenil del MOIR y que tuvo una activa participación en la creación del Polo Democrático Alternativo”, escribió Robledo cuando Suárez fue candidato a la alcaldía.

