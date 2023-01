Doble calzada Popayán-Santander de Quilichao, promesa del Gobierno para el Cauca

Así quedó parte del municipio de Rosas, Cauca, tras los deslizamientos de tierra que dejaron siete veredas afectadas. Foto: SIG

Dos grandes promesas hizo el presidente Gustavo Petro durante el recorrido que hizo en el municipio de Rosas, Cauca, donde se presentó un deslizamiento de tierra que dejó más de 700 campesinos damnificados. La primera fue la compra de una hacienda para reubicar a los afectados, que daría paso a un proyecto productivo campesino que prevé incluso un mercado para la venta de los productos que cultivan los residentes en las siete veredas que quedaron semidestruidas.

>LEA: “No es posible vivir más allí”: Petro presentó plan de reubicación en Rosas, Cauca

Pero, ¿cómo movilizar esos productos? En eso consiste la segunda promesa que hizo el Gobierno. El presidente Petro anunció su plan para comunicar el sur del país con el centro al quedar destruida la vía Panamericana, única que permitía esta conexión. Se trata de una doble calzada entre Popayán y Santander de Quilichao, cuyos estudios se empezaron a realizar durante el gobierno Santos y que se encontraba en un “lío jurídico” que ni permitía el inicio de la licitación.

La idea del Gobierno es que esa doble calzada pase por la variante Timbío - Estanquillo y llegue hasta el aeropuerto Chachagüí. “Ya está contratado Chachagüí - Pasto y también Pasto - Ipiales, con sus problemas, pero ahí van”, dijo el mandatario sobre la obra de 270 kilómetros que además calificó como la “más grande en la historia del sur de Colombia”.

>Lea más sobre el Congreso, el Gobierno Petro y otras noticias del mundo político

“Si nos le medimos a una doble calzada en el tramo Popayán - Chachagüí, pasando por Timbío y el Estanquillo, que ya no pasa por la falla, el sur tendría una doble calzada”, dijo además el presidente sobre esa solución de comunicación a largo plazo.

Como solución inmediata, Petro planteó evaluar el funcionamiento del puente aéreo que ya existe y el uso de unas variantes para el transporte carga pesado, sin embargo estas tendrán que esperar al menos un mes mientras se entregan los informes sobre lo ocurrido en Rosas. Por lo pronto, garantizó, se adecuará un paso para tractomulas.

Sobre la idea de la doble calzada, el jefe de Estado manifestó que le atrae porque “el flujo de tráfico no es tan alto y vamos a decir la verdad: porque los vecinos de esa doble calzada son gente pobre” y que por tanto “cierta oligarquía colombiana” no se ha preocupado por mejorar las condiciones del sur del país. “Le gusta más llegar a Miami que llegar a Lima, que llegar Guayaquil, que llegar a Quito; unir los pueblos del sur, intensificar los comercios, volvernos más hermanos”, añadió.

En ese sentido, el gobernante sugirió que la futura doble calzada no solo será para unir al sur con el resto del país, sino también para valorizar las tierras de las comunidades afro, campesinas e indígenas y ser una “vía de integración” con la región.

“Es una doble calzada para la gente pobre, no es una doble calzada para la gente rica, aquí casi no viven ricos; no es una doble calzada para que saquen el campesinado a la fuerza, es una doble calzada para que se desarrollen las economías agrarias y alimenticias industriales, ojalá de Nariño y del Cauca y podamos progresar”, concluyó Petro durante su visita a Rosas.