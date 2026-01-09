Ya se sabe cuándo irá Gustavo Petro a Estados Unidos para su cita con Donald Trump

Ya hay fecha para la reunión en la Casa Blanca entre los presidente de Colombia, Gustavo Petro, y de Estados Unidos, Donald Trump Foto: Archivo Particular

Luego de su primera llamada el pasado 7 de enero que duró algo más de 50 minutos y en la que el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, invitó a su homólogo colombiano, Gustavo Petro, a la Casa Blanca, el magnate estadounidense ya fijó el calendario para este encuentro. Así lo anunció desde el despacho de la Oficina Oval.

La confirmación la hizo desde sus redes sociales el presidente Trump, quien en un mensaje fijó que el encuentro se desarrollará en Washington durante la primera semana de febrero. “Espero tener una reunión con Gustavo Petro, el Presidente de Colombia, en la Casa Blanca, durante la primera semana de febrero. Estoy seguro de que funcionará muy bien para Colombia y los Estados Unidos, pero la cocaína y otras drogas deben DEJAR de entrar a los Estados Unidos. ¡Gracias por su atención a este asunto!“, firmó en su red Truth Social.

La cita fue convocada propiamente por el presidente norteamericano, luego de una llamada en la que ambos mandatarios lograron rebajar las tensiones de meses recientes, dentro de los que se destacaron la inclusión de Petro en la denominada Lista Clinton y la más reciente intervención en Venezuela, que derivó en la captura del depuesto dictador Nicolás Maduro.

Dentro de la agenda que abarcaría la primera visita del presidente colombiano a Estados Unidos tras, precisamente, su inclusión en la lista Ofac, está principalmente los resultados de Colombia en la materia de lucha contra las drogas. Aunque en la llamada que sostuvieron el pasado miércoles, Petro esbozó algunos puntos en esta materia a su par estadounidense, la cita contemplaría un informe detallado en el que el jefe de Estado colombiano resalte la incautación de cocaína y la destrucción de laboratorios para la producción de este narcótico.

Asimismo, como ha señalado el jefe de Estado de Colombia, otro punto clave en la agenda será la mediación propuesta por su gobierno para lograr una transición democrática en Venezuela. Eso sí, esta cita será antecedida por un encuentro entre la canciller, Rosa Villavicencio, y el Secretario de Estado, Marco Rubio, con quienes se definirán los detalles para el aterrizaje de Petro en Washington.

Y es que si bien la Canciller dijo a El Espectador que no existe ninguna infracción por parte del mandatario nacional que permitiera su inclusión en la Lista Clinton y por consiguiente sus respectivas sanciones, este fue un mecanismo “punitivo” aplicado por algunas diferencias entre los dos jefes de Estado. Eso sí, no existe riesgo alguno para la asistencia del presidente Petro a la Casa Blanca, quien estaría cobijado bajo los estatutos de las Naciones Unidas. Además, ese trámite será uno de los pendientes a rabajar entre Rubio y Villavicencio para garantizar la cita.

Con la jornada ya puesta en el calendario, queda pendiente conocer cuál será el itinerario de una cita que se produce un año después de que Trump retornó al poder en los Estados Unidos, en el marco del aniversario del primer “impasse” entre los dos mandatarios. Aquella disputa del 26 de enero del 2025 escaló tensiones por la negativa de Petro en la logística para la deportación de colombianos desde Estados Unidos y que impidió el aterrizaje de dos aviones con más de 200 connacionales abordo.

Esa disputa que duró cerca de 24 horas, y en la que el embajador colombiano en Washington, Daniel García-Peña, se encontraba en territorio nacional, se solventó en coordinación del entonces canciller, Luis Gilberto Murillo, la entonces directora del Dapre, Laura Sarabia y el ministro de Comercio de esa fecha, Luis Carlos Reyes. Además, también hubo mediación del expresidente Álvaro Uribe.

Por ello, la crisis migratoria del continente será otro eje clave, así como el cambio climátivo y, finalmente, la invitación que Petro realizará a Trump para que antes de la finalización de su mandato el 7 de agosto próximo, el mandatario estadounidense visite Colombia.

