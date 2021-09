Duque cambia de opinión y ahora defiende fin de ley de garantías

Una vez más, cercanos al Gobierno buscan acabar con la ley de garantías. Ahora, no van por todo su articulado que restringe la contratación cuatro meses antes de un proceso electoral, sino que solo buscan suspender el punto que impide a gobernadores, alcaldes y demás celebrar convenios administrativos e interadministrativos en el periodo previo al proceso electoral. Este punto lo metieron de contrabando en el proyecto del presupuesto general para el próximo año

Además de contar con el apoyo de un amplio sector de las comisiones económicas del Congreso, el nuevo intento de limitar la ley de garantías viene con el apoyo del Ejecutivo. Tanto así que el presidente Iván Duque, desde Nueva York, salió en defensa de la cuestionada iniciativa, que ha sido criticada por distintos sectores.

“Hay que recordar las cosas en contexto. En Colombia ya no hay reelección, al no haber reelección tenemos una circunstancia distinta”, fueron las palabras del primer mandatario, que recordó que los mandatarios locales comenzaron en enero de 2020 y no tuvieron un tiempo prudencial para llevar a cabo sus proyectos debido a que a los pocos meses enfrentaron la pandemia.

Según el presidente, además de este año y medio de retrasos en la ejecución por la situación sanitaria, la ley de garantías le agregaría casi un año más a esta imposibilidad de desarrollar la contratación. “Si usted mira lo que sería limitar por seis meses su capacidad de firmar convenios y después lo que tendrían que enfrentar seis meses antes de su elección, esto quiere decir que perderían un año adicional a las afectaciones que han sufrido a la pandemia”, argumentó el primer mandatario.

Luego, este señaló que no es eliminar “con cheques en blanco” sino permitir la ejecución de “proyectos que benefician a las comunidades”. Además, hizo la aclaración de que la eliminación de este punto de la ley de garantías debería estar acompañada del “más claro escrutinio y seguimiento por parte de los organismos de control”.

“Esto se busca para beneficiar la reactivación, pero con total transparencia y cerrando cualquier ranura a la corrupción”, de esta manera el primer mandatario colombiano defendió que se quiten las restricciones para que alcaldes y gobernadores celebren convenios interadministrativos.

Sin embargo, el presidente ha sido cuestionado debido a que tuvo una posición totalmente distinta cuando fue senador y ya se había revocado la reelección presidencial. Son varias las ocasiones en las que el ahora primer mandatario se expresó contra la propuesta del gobierno Santos de eliminar la ley de garantías debido a que ya no existía la reelección.

“He eliminado la reelección, usted podría decir. Pero usted está habilitando con esto la reelección de los partidos. Esta poniendo en situación de indefensión a los partidos minoritarios como lo vivió México durante 70 años con un régimen de partido”, expresó el ahora presidente, que comparó la situación con el Partido Revolucionario Institucional (PRI), que desde 1946 hasta el 2000 ocupó el poder sin interrupciones en México.

“Se permite que la contratación estatal se adecue en función de los intereses del partido de Gobierno y eso lacera a la democracia colombiana. Hay que buscar que la ley de garantías se mantenga porque da ejemplos de la contratación estatal y evita que el partido de Gobierno perpetúe sus instancias de poder con los candidatos de sus efectos. Estaremos eliminando los partidos minoritarios con vocación de oposición”, concluyó el entonces senador Iván Duque desde el capitolio nacional.