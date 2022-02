Duque cuestionó por qué elementos de trabajo fueron robados en casa de funcionario

Iván Duque insiste que "Otoniel" debe ser extraditado lo más pronto posible. Foto: Presidencia

Luego de que el presidente de la Comisión de la Verdad, el padre Francisco De Roux, le pidiera a Iván Duque garantías para el proceso de entrevistas que adelanta la entidad con Darío Antonio Úsuga, más conocido como “Otoniel” y líder del Clan del Gofo, tras informar un robo de las grabadoras usadas para este fin dentro de la casa de un funcionario, el mandatario aseguró que las garantías las hay y la Fiscalía ya está investigando el hecho.

“Garantías existen en Colombia (…) por eso es muy importante que se deje trabajar a la Fiscalía para que pueda esclarecer ese asunto de ese robo, para que pueda determinar en qué condiciones de modo, tiempo y lugar y quiénes son los autores”, dijo el mandatario en una declaración breve ante los medios.

A la vez, cuestionó el por qué elementos de trabajo se encontraban fuera de las oficinas de la Comisión. “También esto es un mensaje importante para todas las entidades, que todos los procedimientos que recojan información sensible, el lugar para tener esa información sensible no puede ser claramente una residencia. Se deben cumplir los protocolos de custodio para que estas situaciones no se presten para crear suspicacias”, comentó sobre el tema.

Por último, agregó que lo principal en el tema de “Otoniel” es agilizar el trámite de extradición, que solicitó Estados Unidos, situación que, a su juicio, no le impedirá a Úsuga continuar colaborando con la justicia colombiana y con entidades como la Comisión. Por ahora, la Corte Suprema de Justicia tiene en sus manos dos peticiones para que el líder del Clan del Golfo pague cárcel en el país norteamericano.

La carta que envió De Roux a Duque también manifestó su preocupación por lo ocurrido, pues considera que dicho robo atenta con la misionalidad de la Comisión, que es escuchar la verdad de todos los actores armados del conflicto.

Igualmente, expuso como preocupación la interrupción al trabajo que se venía adelantando con Úsuga, el pasado jueves, cuando sacaron a los funcionarios de la Comisión sin dar explicaciones. Más tarde, a través de comunicación de prensa, se supo que el motivo fue por un supuesto plan de fuga.

“Solicitamos que en su calidad de jefe de Estado inste al conjunto de las instituciones para que investiguen de manera pronta y eficaz lo sucedido y prevean las garantías necesarias para la integridad de nuestros colaboradores y las condiciones para que sea posible proseguir nuestra tarea constitucional”, se lee en la misiva.

La Comisión dio tranquilidad que en las grabadoras no se encontraba el material de audio de las entrevistas con Úsuga y que la razón por la que los objetos estaban en el apartamento del funcionario era por un trabajo que debía hacer el pasado sábado en horas de la mañana.

La intención de la Comisión con las entrevistas con “Otoniel” es conocer las razones por las que entró y permaneció por 35 años en la guerra.