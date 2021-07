Duque deja claro que Policía seguirá bajo Ministerio de Defensa

Para el presidente, la salida de la Policía del ese ministerio, bajo “impresiones preliminares”, no tiene asidero.

El presidente Iván Duque Márquez continuó este jueves con su arremetida contra las recomendaciones que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) entregó al país, luego de una visita en terreno en medio de las protestas sociales que se iniciaron el 28 de abril pasado. El primer mandatario hizo énfasis sobre la recomendación de apartar a la Policía del Ministerio de Defensa y dejó claro que esta seguirá bajo la batuta de esa cartera.

“Pretender que sea una separación a partir de impresiones preliminares es algo que no tiene asidero”, comentó Duque, y explicó que el paso que la Policía tuvo del Ministerio de Gobierno (como se le conocía anteriormente al Ministerio del Interior) al Ministerio de Defensa a mediados del siglo XX obedeció a que su permanencia en el Mingobierno llevó a una politización de esa fuerza pública.

“Esa presencia institucional no es caprichosa, no es terca, no es de ocasión, sino que es propia de una reflexión institucional muy necesaria y sólida. Porque durante muchos años, nuestra Policía Nacional, cuando estuvo alojada en el Ministerio de Gobierno, tuvo que verse sometida a preocupantes presiones de carácter político en medio de las confrontaciones partidistas que tanto dolor le causaron a Colombia”, señaló Duque en la Conmemoración del 70° Aniversario del Comando de las Fuerzas Militares.

Las pullas contra la CIDH continuaron. “Qué importante sería que en las reflexiones de los derechos humanos se hiciera más hincapié y más precisiones en las violaciones flagrantes derivadas de actos de violencia, vandalismo y terrorismo urbanos de baja intensidad. Qué bueno sería que en la reflexión de esos derechos humanos de pueda mostrar con claridad que los bloqueos han sido una demostración de la vileza que puedan tener algunos para cercenar y limitar los derechos de los demás”.

Duque criticó que la CIDH les llamara cortes de ruta a los bloqueos. “Aquí no vamos a relativizar lo que dice el artículo 353 A (del Código Penal). Los bloqueos son bloqueos, las obstrucciones del transporte y la movilidad son claramente contrarias a la ley y defenderemos los derechos de los demás siempre”.