Edward Rodríguez, representante a la Cámara por el Centro Democrático. Foto: Cortesía

Edward Rodríguez, representante a la Cámara y exprecandidato presidencial por el Centro Democrático, decidió hace una semana renunciar a su partido y por tanto declinar su aspiración al Senado, debido a lo que calificó como “irrespeto” a su precandidatura presidencial. Mediante una carta que envió al expresidente Álvaro Uribe, líder natural de esa colectividad, Rodríguez señaló que fue “maltratado por un Comité de Ética que me excluyó sin razón alguna de las encuestas”, en un episodio por el que consideró que hubo “falta de palabra” y “desdén” por las tesis del uribismo. No obstante, este lunes el congresista anunció que reconsideró su decisión y que no se apartará del partido ni pondrá fin a su aspiración parlamentaria.

De acuerdo con Rodríguez, el cambio de decisión tuvo que ver con varios aspectos. Lo primero es que el partido no aceptó su renuncia. Lo segundo, que tuvo un diálogo con varios ciudadanos y militantes del Centro Democrático, que le pidieron “dar la pelea” y que reconsiderara su salida del uribismo. Además de eso, habló de tema tanto con el presidente Iván Duque como con el expresidente Uribe, quienes también le solicitaron revisar su determinación.

“Luego de conocer la decisión del partido de no aceptar mi renuncia y pedirme que reconsiderara mi postura y tras el diálogo que he sostenido durante esta semana con muchos ciudadanos de diferentes partes del país que representa al uribismo y al Centro Democrático he decidido que aspiraré al Senado de la República por varios motivos”, dijo Rodríguez, quien dice tener cinco motivos especiales para continuar con su idea de dar el salto al Senado.

“El primero: me preocupa el 2022, tenemos que ganarle a Gustavo Petro”, señaló el representante, quien mencionó que sus otras motivaciones son defender las tesis del uribismo y hacer partido; trabajar para que políticas como matricula cero y el que la hace la paga se mantengan y ejecuten en el próximo gobierno, y que el país avance hacia la educación gratuita. Y, como última razón, “porque ustedes son mis jefes y tengo que escucharlos”.

Además de continuar con su candidatura, el cambio de decisión vendría con una mejora en la posición de Rodríguez en la lista al Senado del Centro Democrático. Antes de tomar la decisión, el representante estaba ubicado en el puesto 11, pero luego de este cambio su lugar en el tarjetón sería el #5 que dejó libre Ruby Chagüi, quien declinó su aspiración parlamentaria, pero no por problemas con el partido sino para dar vía libre a la candidatura de su hermano por el Partido de la U.

En la carta en la que había comunicado su renuncia al Centro Democrático, Rodríguez hizo gala de sus 21 años “construyendo uribismo” y de su defensa a las tesis de seguridad democrática, confianza inversionista y cohesión social. También recordó que en 2013 fue uno de los fundadores del partido y que desde 2014 es congresista. A continuación la misiva completa que había publicado el representante a la Cámara.