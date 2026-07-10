Escudo de las Américas expresa preocupación por declaraciones de Petro: “lo agradecemos”

Presidente electo de Colombia, Abelardo de la Espriella; vicepresidente electo, José Manuel Restrepo; y secretario de Estado de EE. UU., Marco Rubio. Foto: El Espectador

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Por medio de una carta, los miembros del Escudo de las Américas señalaron su preocupación frente a los comentarios del presidente Gustavo Petro, donde no reconoce los resultados del 21 de junio.

“Observamos con profunda preocupación las recientes declaraciones y acciones que, sin fundamentos debidamente justificados, ponen en duda la integridad del proceso electoral en la República de Colombia y generan incertidumbre respecto al curso normal de la transición institucional”, aseguró la declaración conjunta compartida por el secretario de Estado, Marco Rubio.

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El Escudo de las Américas es una alianza de seguridad y defensa impulsada por la administración del presidente estadounidense Donald Trump, lanzada oficialmente en marzo de 2026, donde se encuentran los Gobiernos de los Estados Unidos de América, Argentina, Bolivia, Chile, Costa Rica, República Dominicana, Ecuador, El Salvador, Guyana, Honduras, Panamá, Paraguay y Trinidad y Tobago. Se espera que Colombia ingrese a esa corporación después del 7 de agosto.

Rechaza las declaraciones del mandatario saliente, pues señalan que “pretenden deslegitimar el mandato conferido por la ciudadanía, desacreditar sin fundamento a las autoridades electorales competentes u obstaculizar el proceso de empalme”. También hicieron un llamado a las autoridades colombianas para que actúen en estricta observancia de la Constitución, hagan respetar los resultados y garanticen una transición pacífica, ordenada y transparente.

Tras este mensaje, el vicepresidente electo, José Manuel Restrepo, agradeció la declaración del Escudo de las Américas y la intención del secretario Rubio por su “respaldo a la democracia colombiana”.

“Valoramos el acompañamiento de la comunidad internacional en la defensa de los principios democráticos que unen a nuestras naciones y reiteramos nuestra disposición para trabajar de manera constructiva con los Estados Unidos y con todos nuestros aliados, fortaleciendo una relación basada en el respeto mutuo, la libertad, la cooperación y la defensa de las instituciones democráticas”, agregó Restrepo.

El senador republicano colomboestadounidense, Bernie Moreno, aseguró que hará parte de la delegación de EE. UU. que vendrá a la posesión de Abelardo de la Espriella como presidente. “Estados Unidos está listo para apoyar a la nueva administración y ayudar a impulsar la seguridad, la protección y la prosperidad en ambas naciones”, agregó.

Esto ocurre en un momento donde el presidente saliente Gustavo Petro señaló que Iván Cepeda, quien quedó en segundo lugar en la elección por un margen de 251.000 votos, sería el presidente electo por la voluntad popular de los colombianos. Este mensaje del mandatario saliente, donde desconoce los resultados, incluso fue retransmitido por los medios públicos de Inravisión.

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