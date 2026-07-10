EE. UU. y países europeos analizan programas de sustitución de cultivos del gobierno Petro

Una delegación bipartidista de asesores del Congreso de los Estados Unidos visitó la Dirección de Sustitución de Cultivos de Uso Ilícito (DSCI). Foto: Cortesía

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A pocas semanas de dejar su cargo, la directora del programa de Sustitución de Cultivos de Uso Ilícito, Gloria Miranda, se reunió con una delegación bipartidista de asesores del Congreso de los Estados Unidos para dar a conocer los resultados de la política de sustitución voluntaria de cultivos de uso ilícito del Gobierno de Gustavo Petro.

Entre los resultados compartidos a la delegación, la directora Miranda habló de avances del programa de sustitución voluntaria; entre ellos están los programas de transformación productiva, entre los que están 31.000 familias campesinas, las cuales se comprometieron a erradicar voluntariamente 30.000 hectáreas de cultivos de uso ilícito, una extensión equivalente a cerca de 42.000 canchas de fútbol profesional.

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La misión estuvo integrada por Michael Songer, asesor de Seguridad Nacional de la senadora republicana Lisa Murkowski (Alaska); Caroline Boyd González, asesora legislativa del senador republicano Mike Lee (Utah); Sara Engelhard, asesora de Política Exterior de la representante demócrata Delia Ramírez (Illinois); y Naomi Lake, directora legislativa del representante demócrata Jesús G. “Chuy” García (Illinois).

Los asesores también conocieron la estrategia de comercialización que acompaña la sustitución, mediante la cual se han abierto canales de negociación con compradores y mercados de Bélgica, China y Estados Unidos, además del primer envío de café que se prepara con destino a California, como parte del propósito de conectar economías rurales afectadas históricamente por los cultivos ilícitos con mercados legales nacionales e internacionales.

Finalmente, la directora Miranda expuso la evidencia sobre los resultados de la sustitución voluntaria en comparación con la erradicación forzada. Según la entidad, mientras la erradicación genera ciclos de resiembra y desplazamiento, el modelo de sustitución voluntaria ofrece alternativas a las familias productivas, a partir del acompañamiento institucional y el acceso a mercados, reduciendo los incentivos para volver a sembrar coca.

En esta misma línea, la entidad firmó un acuerdo con la empresa belga Legast Artisan Chocolatier para impulsar la comercialización internacional del cacao producido por familias de Tumaco que fueron beneficiarias de los programas de sustitución de cultivos. El acuerdo fue suscrito por la directora Miranda y Patricia Forero Tobar, representante de Desarrollo de Relaciones Comerciales de Legast Artisan Chocolatier.

Esta iniciativa hace parte de la Declaración de Intención entre los gobiernos de Colombia y Bélgica para promover la comercialización de productos derivados de la sustitución de cultivos de uso ilícito, como cacao, café y sus derivados.

“La verdadera transformación ocurre cuando los productos nacidos de la sustitución llegan a mercados internacionales, generan valor agregado y permiten que las familias reciban mejores ingresos por su trabajo. Este acuerdo demuestra que el cacao colombiano puede competir por su calidad en los mercados más exigentes del mundo y que la paz también se construye creando oportunidades económicas sostenibles para los territorios”, señaló Miranda.

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