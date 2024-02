Efraín Cepeda renunció a la presidencia del Partido Conservador

Efraín Cepeda (senador) durante inscripción de candidatura al Concejo de Carlos Rodríguez en el Partido Conservador. Foto: El Espectador - Óscar Pérez

Efraín Cepeda anunció hoy su renuncia como presidente del Partido Conservador. A través de una carta dirigida al Directorio Nacional Conservador, Cepeda expresó su decisión, resaltando los logros y desafíos enfrentados durante su liderazgo, en un contexto político que “demanda claridad y convicción” en lo que defiende la colectividad.

“Asumí el desafío de liderar el Partido Conservador en un momento de confusión institucional, porque entendí que había un deseo mayoritario de luchar por recuperar la dignidad de la colectividad, así como los principios y valores que la han regido desde sus orígenes, y que eran reclamados en ese momento por las bases conservadoras. Esa convicción compartida por el liderazgo conservador de ser un Partido adulto con 175 años de historia, nos llevó a declarar la independencia del Partido con respecto al Gobierno Nacional”, se lee en la carta firmada por Cepeda este 21 de febrero.

En el documento, el senador señaló que la colectividad conservadora se considera como “la primera fuerza del centro derecha en Colombia”, que obtuvo más de 2 millones de votos en las elecciones territoriales del pasado 29 de octubre. Cepeda le agradeció la confianza al Directorio Nacional Conservador y dijo que se va con “la convicción profunda de que no fui inferior al reto que me plantea la coyuntura que atraviesa el país”.

“En este momento de crisis nacional la relación con los partidos ideológicamente opuestos debe ser a través de la discusión, el debate democrático y la conciliación de las políticas públicas, en donde se respeten las visiones contrarias con una sola finalidad, el bienestar de los colombianos”, concluyó el ahora expresidente del Partido Conservador.

Este miércoles, Cepeda dijo que no participó en la gestión de nombramiento de Luz Cristina López Trejos como la nueva ministra del Deporte, quien sería ficha del Partido Conservador. Dijo no tener conocimiento de la negociación y aseguró que por lo menos oficialmente esto no tendría consecuencias sobre la posición de la bancada frente a las reformas del gobierno Petro. Incluso el senador ya había dicho que votaran negativamente la reforma a la salud.

