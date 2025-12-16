Efraín Cepeda vuelve a la presidencia del Partido Conservador: fue decisión unánime

El senador Efraín Cepeda tomó posesión como nuevo presidente del directorio nacional del Partido Conservador. Foto: Partido Conservador

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

El senador y precandidato presidencial, Efraín Cepeda, fue elegido este martes como nuevo presidente de directorio nacional del Partido Conservador, asumiendo la vacante que dejó la senadora Nadia Blel para centrarse en su reelección en el Legislativo.

La decisión adoptada por el directorio nacional aprobó, en primera instancia, la renuncia de Blel que había sido presentada el pasado 11 de diciembre tras 17 meses frente a esta colectividad. Enseguida se desarrolló la votación para ocupar este puesto en el que Cepeda no tuvo oposición alguna.

Le sugerimos: Presidente de la Cámara, Julián López, renunció al partido de La U: así le respondieron

Fueron 21 votos a favor de Cepeda para que asumiera nuevamente esta posición, en la que ya estuvo al frente del colectivo en dos oportunidades, 2009-2010 y 2023-2024. La decisión repercutirá de forma directa en el proceso presidencial del partido, donde a la fecha se reportan cinco candidatos.

De hecho, voces dentro del conservatismo han señalado que la salida de Blel del directorio nacional del partido tiene fundamentos en las recientes disputas de poder que tuvieron integrantes el partido. Y es que de un lado, un sector de la bancada apoyó el retorno de David Barguil como cabeza de lista al Senado, quitando ese lugar a la senadora bolívarense.

Por decisión unánime, el Directorio Nacional eligió al senador y precandidato presidencial @EfrainCepeda como Presidente del Partido Conservador.

Su principal responsabilidad será liderar los destinos de la colectividad de cara a las elecciones del 2026 junto a @juancardenasl_… pic.twitter.com/SGQ8tuvrOt — Partido Conservador (@soyconservador) December 16, 2025

Por otro lado, la candidatura presidencial de Cepeda también encontró turbulencias, pues una mayoría de ese mismo directorio determinó ampliar los plazos para inscripción de aspirantes a la Presidencia, hecho que permitió el ingreso del excontralor Carlos Felipe Córdoba.

NOTICIA EN DESARROLLO***

👁‍🗨 Conozca cómo votan los senadores y representantes a la Cámara en ‘Congreso a la mano’.

👉 Lea más sobre el Congreso, el gobierno Petro y otras noticias del mundo político.

✉️ Si tiene interés en los temas políticos o información que considere oportuno compartirnos, por favor, escríbanos a cualquiera de estos correos: hvalero@elespectador.com; aosorio@elespectador.com; dortega@elespectador.com; mbarrios@elespectador.com ; lbotero@elespectador.com o jsperez@elespectador.com.