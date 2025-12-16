Presidente de la Cámara, Julián López, renunció al partido de La U: así le respondieron

Julián López, presidente de la Cámara de Representantes, renunció al partido de La U. Foto: EFE - Mauricio Dueñas Castañeda

El representante Julián López Tenorio presentó su renuncia irrevocable a la militancia del partido de La U tras una serie de diferencias con las directivas de la colectividad y su líder, la gobernadora Dilian Francisca Toro. La decisión se anuncia horas después de que le dejaran sin aval para aspirar nuevamente a la Cámara por estas diferencias.

López, quien llegó a Legislativo en 2022 con el aval de la colectividad y con una cercanía a Toro, emprendió una oposición a su gestión en la gobernación en el Valle del Cauca, lo que provocó numerosos episodios de choque con las directivas del partido. Dentro de los hechos más recientes destacan acusaciones de presunta corrupción y una sanción de voz y voto al congresista interpuesta por el partido.

En medio de esa última historia, el Comité de Ética y la Secretaría General de La U han insistido al Congreso en la aplicación de las sanciones al presidente dela Cámara, puesto que este habría incurrido en sanciones varias dentro del partido, incluyendo la creación de una “facción” a la que denominó ‘La Nueva U’ y con la que buscaría, según indicó en su momento López a El Espectador, hacer una oposición a las políticas de Toro.

Ahora, con el escenario caldeado y luego de que el partido decidiera dejar al congresista sin aval para su aspiración al Congreso en las elecciones del 2026, este decidió renunciar, aludiendo a imposiciones “sin un procedimiento adecuado” por parte de las más altas esferas de la colectividad.

He renunciado a mi militancia en el @partidodelaucol. Como Presidente de la Cámara de Representantes, continúo legalmente en mi curul y quedo libre para hacer política con independencia, coherencia y lealtad únicamente con la gente y con el Valle del Cauca.



Aquí explico las… pic.twitter.com/VOIuMMwbKt — Julián López (@Julianlopezte) December 16, 2025

NOTICIA EN DESARROLLO***

