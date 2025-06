Cepeda ya firmó la reforma laboral y Petro se alista para sancionarla

Presidente Gustavo Petro y presidente del Senado, Efraín Cepeda. Foto: Archivo

En la mañana de este miércoles, el equipo del presidente del Senado, Efraín Cepeda, confirmó que la reforma laboral ya tiene la firma del conservador, quedando todo listo para la sanción presidencial.

Alrededor de esta firma hubo ciertas dudas de parte del Gobierno, pues solo días antes, el presidente Gustavo Petro aseguró desde su “plazoletazo” en Medellín que Cepeda no había firmado la reforma porque había salido de vacaciones, retrasando de esta manera la sanción.

Cepeda respondió con molestia y dijo que sus labores legislativas no habían culminado, agregando que no le había dado la firma al texto porque el presidente de la Cámara, Jaime Raúl Salamanca, no había hecho lo propio ni enviado el documento a la mesa directiva del Senado.

En todo caso, el senador conservador ya firmó el texto en limpio y Petro se alista para darle la sanción presidencial en la tarde de este miércoles. Para ello se citó a un evento en la Casa Museo Quinta de Bolívar, desde donde el jefe de Estado dará un discurso para celebrar la aprobación de la reforma y decir cuáles serán los puntos a seguir.

“Es un día histórico para Colombia! El presidente Petro sancionará la reforma laboral, una ley que devuelve derechos y reconoce la dignidad de quienes sostienen este país con su trabajo", dijo el ministro de Trabajo, Antonio Sanguino.

Mientras Petro le dará su firma a la reforma junto a sus ministros y congresistas, Cepeda también sancionará el proyecto Fonpet que fue objetado por el presidente Petro y lo hará desde el Palacio de la Proclamación, lo que ha sido leído como una provocación hacia el mandatario. En total, son tres los proyectos objetados por Petro.

Según Cepeda, el jefe de Estado se demoró más de seis días, después de aprobados en el Congreso, para objetar los proyectos de ley, por lo que estas no tendrían validez. Se trata de tres articulados: uno para garantizar el pasivo pensional en el Fondo Nacional de Pensiones de las Entidades Territoriales(Fonpet), otro para formular lineamientos para la política pública a favor de los micronegocios barriales y vecinales, y el último para incorporar los humedales al Sistema de Gestión de Riesgo.

