El 33 % de los proyectos presentados por el Gobierno fueron aprobados en el Congreso

Plenaria del 16 de abril en el Senado de la República para debatir la reforma pensional presentada por el gobierno de Gustavo Petro. Foto: Óscar Pérez

En el segundo año del Congreso, que el ministro del Interior, Luis Fernando Velasco, llamó una “legislatura exitosa”, el Gobierno presentó 24 proyectos, de los que un 33 % fue aprobado. Fueron ocho iniciativas que completaron el trámite, entre las que estuvieron la polémica reforma pensional, que ya tiene a su nombre advertencias de demandas por parte de la oposición, y la ley estatutaria de la jurisdicción agraria.

¡Hoy hay una muy buena noticia, en especial para nuestros campesinos y campesinas! Se aprobó la ley estatutaria de jurisdicción agraria. Agradezco al Senado y a la Cámara de Representantes su decisión. ¡Se hará justicia con el campo colombiano! Así construimos el cambio — Néstor Osuna (@osunanestor) June 20, 2024

El porcentaje de aprobación en el Congreso fue el mismo que el de la legislatura pasada, de acuerdo con Orza, una firma de asuntos públicos. Este periodo tuvo el añadido de que el Gobierno mantuvo las mayorías en un panorama de tensión creciente por un acuerdo nacional que se rompió en la legislatura anterior.

Cinco proyectos radicados en esta legislatura y tres que venían de la pasada recibieron el visto bueno del Legislativo, que incluyen la ampliación del cupo de endeudamiento y la prohibición de las corridas de toros. Además, otras iniciativas superaron los debates necesarios para no hundirse al cierre: la reforma laboral, la creación de Ecominerales, el proyecto del impuesto predial y la iniciativa que establece medidas para garantizar el acceso al agua potable en La Guajira. Los que no alcanzaron los tiempos o no tuvieron una mayoría a favor fueron la reforma a la salud, la ley estatuaria sobre educación y la ley ordinaria sobre la jurisdicción agraria, entre otros.

El panorama sería favorable para el gobierno Petro, pues sus proyectos tuvieron un mayor porcentaje de éxito legislativo que los de iniciativa del Congreso. El ministro Velasco lo reconoció la semana pasada y añadió que el presunto “bloqueo institucional” que denunció el presidente nunca fue real.

“En el debate político nacional creo que el Ministerio del Interior terminó teniendo la razón cuando que no había bloqueo institucional. O sea, yo siento que el Congreso debatió, tomó decisiones muy favorables para el país, tomó decisiones, en algunos casos, que no le gustaban al Gobierno, pero es que ese es el ejercicio democrático”, aseguró en el balance que dio el pasado viernes.

#AEstaHora | El ministro @velascoluisf, acompañado de la Dirección de Asuntos Legislativos, realizan un balance legislativo 2023-2024 de los proyectos de ley adelantados hasta hoy, y de aquellos que continúan su trámite en la próxima legislatura. ⤵️🧵 pic.twitter.com/HPnP71ddNt — MinInterior Colombia (@MinInterior) June 21, 2024

Velasco también resaltó que el Gobierno “mantuvo todo el año las mayorías en el Congreso” y señaló que las dificultades que tuvieron los proyectos de la Casa de Nariño “fueron en una o dos comisiones, pero las plenarias de Cámara y Senado [les] respondieron, siempre”.

En el panorama general, de 675 proyectos presentados en esta legislatura, solo 25 fueron aprobados. El 49 % de los proyectos presentados en la legislatura (331 iniciativas) fueron archivados y 319 seguirán en curso para debates en el Congreso, aunque la mayoría tienen una fecha límite del 20 de junio de 2025 para obtener el visto bueno.

Según el informe de Orza, los temas más legislados fueron cultura y honores, que corresponde al 14,42 % de todos los proyectos presentados, seguido por educación (10,34 %), medio ambiente (10,3 %) y salud (7,52 %). Por su parte, los que menos tuvieron legislación fueron la Ley 5 de 1992 (con la que se expidió el reglamento para el Congreso y sus dos cámaras), servicios públicos y asuntos financieros, todos con un 0,63 %.

La firma proyectó que “la gran cantidad de proyectos pendientes de segundo debate anticipa una elevada congestión en las plenarias de la Cámara y del Senado en la próxima legislatura”. Sin embargo, enfatizó en que el siguiente periodo, que es cuando los congresistas tendrán que empezar a presentar rendición de cuentas a los electores, podría “contribuir a agilizar el trámite legislativo”.

