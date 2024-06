La primera dama “no va a hacer esa afirmación si no tiene elementos de luz”: Velasco

La primera dama, Verónica Alcocer, y el ministro del Interior, Luis Fernando Velasco. Foto: Archivo Particular

Este viernes se supo que la primera dama, Verónica Alcocer, presentó una denuncia ante la Fiscalía General por una presunta campaña de desprestigio que habría en su contra desde el propio Gobierno. El ministro del Interior, Luis Fernando Velasco, dio un balance de la legislatura 2023-2024 y respondió a una pregunta sobre la acusación. Sobre esto, aseguró que Alcocer no haría una afirmación como esa “si no tuviera elementos de luz fuertes”.

“Una persona como la primera dama no va a hacer una afirmación si no tiene elementos de luz fuertes (...). No respondo, pero a veces uno sentiría que puede haber más colaboración”, indicó.

En la carta que envió a la fiscala general, Luz Adriana Camargo, Alcocer pide que se investiguen supuestos crímenes de odio e información falsa que circula sobre ella. La primera dama señaló que se trataría de una estrategia para desacreditar su buen nombre y, así, “afectar consecuentemente la imagen y gestión del Gobierno nacional” que preside Gustavo Petro.

Se trataría de un “fuego amigo” que busca “desviar la atención de temas de corrupción”. En este caso, serían funcionarios del Ejecutivo “quienes lanzan historias y rumores para confundir a la opinión pública y minimizar el escrutinio sobre sus propias acciones”.

“El contenido de la información que pretende vincularme con hechos de corrupción, o supuestas estrategias a mantener los mismos en impunidad, ha sido difundida sistemáticamente con miras a golpear mi dignidad humana e integridad moral”, se lee en el recurso.

El balance de mininterior de la legislatura 2023-2024

El ministro Velasco aseguró que esta fue una legislatura “exitosa” y señaló que más de 20 normas de iniciativa del Gobierno fueron aprobadas y 15 quedaron con vida en el Legislativo. Resaltó que su visión positiva se refiere a “la profundidad de las normas que debatimos, aprobamos y dejamos vivas”.

#AEstaHora | El ministro @velascoluisf, acompañado de la Dirección de Asuntos Legislativos, realizan un balance legislativo 2023-2024 de los proyectos de ley adelantados hasta hoy, y de aquellos que continúan su trámite en la próxima legislatura. ⤵️🧵 pic.twitter.com/HPnP71ddNt — MinInterior Colombia (@MinInterior) June 21, 2024

“En el debate político nacional creo que el Ministerio del Interior terminó teniendo la razón cuando que no había bloqueo institucional. O sea, yo siento que el Congreso debatió, tomó decisiones muy favorables para el país, tomó decisiones, en algunos casos, que no le gustaban al Gobierno, pero es que ese es el ejercicio democrático”, aseguró.

Velasco apuntó que el Ejecutivo no podía creer que el Congreso solo era bueno cuando hacía lo que el Gobierno quería. Además, hizo un llamado a sentarse y rehacer la reforma a la salud, que se hundió en la Comisión Séptima del Senado, “de tal forma que le sirva al país”.

Enfatizó el logro de la jurisdicción agraria y la reforma pensional, sobre la que afirmó sentirse “muy orgulloso”. También mencionó el Plan Nacional de Desarrollo, que salió adelante en un momento en que “la gente creía que el Gobierno no tenía mayorías en el Congreso”, aunque comentó que el reto del Gobierno será mantenerlo así en la próxima legislatura.

“Yo creo que la noticia política es que un gobierno progresista mantuvo todo el año las mayorías en el Congreso”, aseveró. “Si ustedes se dan cuenta, nuestras dificultades fueron en una o dos comisiones, pero las plenarias de Cámara y Senado nos respondieron, siempre”, añadió.

Velasco reiteró que acuerdos entre el Gobierno y Congreso eran posibles para avanzar con los proyectos. Según afirmó, le ha propuesto al presidente “un acuerdo nacional legislativo que permita, en el marco del diálogo y en el marco de la concertación, construir una agenda legislativa, pero no solo legislativa, sino del país”.

“Para eso, es evidente, que cuando uno hace parte de un acuerdo legislativo, pues entra también a ayudar a gobernar. Yo sí creo que el Gobierno tiene que pensar en hacer ese acuerdo y traer personas que representen ese acuerdo, de los partidos, y que sea una cosa totalmente transparente, que hable con las bancadas y con los congresistas que son los operadores políticos”, precisó.

Sobre si estaría incluida la oposición en esta propuesta, el ministro explicó que no necesariamente implicaría que las bancadas opositoras entraran al Ejecutivo, sino que podrían hacerse acuerdos parciales.

“Incluso, en la propia reforma a la salud, intentemos. Listo, ustedes tienen un modelo distinto, debatámoslo. Hagamos un acuerdo por el debate. Yo creo que en eso tenemos que mejorar mucho. A mí, de verdad, me pareció una imprudencia de sectores de la oposición que cuando el país estaba esperando que ellos hicieran un debate a fondo sobre las reformas, gastaron todo su tiempo en los temas de forma”, aseveró.

Entre los proyectos que recibieron el visto bueno están el convenio mundial de educación y ciencia, el acuerdo bilateral de inversiones con Venezuela, el protocolo de líneas de carga, la prohibición de corridas de toros y la Mesada 14, que el ministro resaltó por haber sido “un acuerdo entre todas las bancadas”. Los actos legislativos que salieron adelante fueron los deberes y derechos del servicio militar, el sancionatorio ambiental, la canasta básica y de cultura, la estatutaria de jurisdicción agraria, la Convención contra la tortura y otros tratos o penas crueles, el cupo de endeudamiento y la ratificación del Plan de Desarrollo.

“Creo que lo central es el debate y un llamamiento respetuosísimo a las autoridades regionales: resuelvan rápido los problemas y no dejen que se nos conviertan en problemas nacionales. Señores gobernadores, alcaldes, nombren profesores, porque cuando no nombran profesores se bloquean vías y se nos vuelve un problema nacional”, afirmó.

