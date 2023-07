El 53% de los colombianos no confía en el registrador Alexander Vega: Datexco

Alexander Vega Rocha, registrador nacional. Foto: Gustavo Torrijos Zuluaga

Más del 50% de los colombianos no confía en el registrador nacional del Estado Civil, Alexander Vega Rocha, según el “Opinómetro” de la firma encuestadora Datexco, encargado por la W Radio. El 32% de los encuestados respondió que no sabe o no responde si confía en Vega y el 15%, que sí.

En la pasada legislatura el registrador desató una polémica en la discusión, y posterior aprobación, del proyecto de reforma al Código Electoral. Su figura volvió al ojo público cuando se dieron a conocer varios audios que lo vinculan, durante su etapa como magistrado del Consejo Nacional Electoral (CNE), con un presunto acuerdo para frenar las investigaciones de ese organismo por la presunta financiación ilegal de las campañas presidenciales de Juan Manuel Santos y Óscar Iván Zuluaga en 2014.

En la reciente encuesta, el 59% de los consultados en Bogotá respondió que no confía en Vega. En la región Caribe, la respuesta negativa fue del 47%; en la Central, del 55%; en la Oriental, del 50%; y en la Pacífica, del 47%.

Entre otras preguntas, el 56% de los encuestados señaló que no está de acuerdo con que el presupuesto del Ministerio de la Equidad y la Igualdad sea superior al de la cartera de Ciencia y Tecnología, Transporte y TIC. El 43% también rechaza la propuesta de crear una coalición de oposición para hacerle frente a las reformas propuestas por el gobierno. El 47% afirmó que el gobierno debería mantener los diálogos con el ELN.

Ficha técnica

1. Nombre del proyecto de investigación OPINÓMETRO COLOMBIA.

2. Firma Encuestadora DATEXCO COMPANY S.A - OPINÓMETRO.

3. Fechas de recolección 06 al 07 de Julio de 2023

4. Persona natural o jurídica que la realizó DATEXCO COMPANY S.A - OPINÓMETRO.

5. Persona natural o jurídica que la encomendó La W.

6. Fuente de financiación La W.

7. Universo poblacional Total de la población colombiana mayor de 18 años de edad.

8. Grupo objetivo Hombres y mujeres mayores de 18 años de edad en las regiones del alcance del estudio.

9. Tipo de muestra Muestreo Multietápico

10. Técnica utilizada para la selección de la muestra Selección aleatoria de números telefónicos sobre series telefónicas RDD (Random Digital Dialing) en las regiones del alcance del estudio.

11. Ponderación Muestra ponderada tamaño poblacional, por género y edad (Fuente: Dane Censo 2018), nivel socioeconómico (Fuente: Planeación Nacional)

12. Marco Muestral Base de datos de las series telefónicas de las ciudades seleccionadas dentro de las regiones del alcance del estudio.

13. Tamaño de la muestra 700 Encuestas telefónicas.

14. Universo Geográfico Municipios: Bogotá, D.C. (263), Barranquilla (42), Cartagena (22), Montería (9), Santa Marta (11), Sincelejo (5), Soledad (4), Valledupar (12), Armenia (4), Bello (5), Florencia (3), Ibagué (10), Manizales (12), Medellín (89), Neiva (8), Pereira (16), Bucaramanga (43), Cúcuta (12), Facatativá (4), Floridablanca (3), Girón (3), Lebrija (1), Soacha (17), Villavicencio (14), Cali (68), Palmira (4), Pasto (5) y Popayán (11).

15. Técnica de recolección Encuesta telefónica en hogares.

16. Personajes por quienes se indagó Gustavo Petro y Alexander Vega.

17. Margen de error y confiabilidad (Precisión) Se observa un margen de error estándar relativo de estimación del 3,7% para proporciones con fenómeno de ocurrencia superior al 50% y con un nivel de confianza del 95%.

18. Temas de estudio Paz Total, Coalición al Gobierno Nacional, presupuesto del nuevo Ministerio de la Igualdad, mantener diálogos de paz y registrador nacional.

19. Preguntas concretas que se formularon Ver las preguntas en el capítulo “General”

20. Fecha de entrega del informe 10 de Julio de 2023

