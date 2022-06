El 6 de julio Iván Duque recibirá el informe de la Comisión de la Verdad

Francisco de Roux, presidente de la Comisión de la Verdad, aseguró que en el país no se puede "postergar la paz". Foto: Mauricio Dueñas Castañeda

La ausencia del presidente Iván Duque en la presentación del Informe Final de la Comisión de la Verdad fue el lunar del acto, que tuvo lugar en la mañana de este martes en el teatro Jorge Eliécer Gaitán, ubicado en el centro de Bogotá. El mandatario no asistió al encuentro, pero desde ya advirtió que “la verdad no puede tener sesgos, ni ideologías y no puede tener prejuicios”, aunque señaló que para opinar a fondo sobre el informe primero debe conocerlo.

Tras la presentación del documento, en el que se consignan las causas, verdades ocultas y otras evidencias sobre más de medio siglo de conflicto armado en Colombia, el padre Francisco de Roux, presidente de la Comisión de la Verdad, explicó por qué el presidente Duque, a pesar de que estaba invitado al encuentro, no asistió por temas de agenda.

Según De Roux, desde la Comisión les enviaron invitaciones formales a todas las personas que asistieron al teatro y al primero que invitaron fue al presidente Duque. Le hicieron tanto una invitación pública como una privada, e incluso lo convocaron a una reunión personal antes de la presentación del informe para que el mandatario fuera el primero en conocer el contenido del documento.

“Nosotros somos una institución de Estado. No somos una ONG de derechos humanos, ni una Universidad Pública. Somos una institución de carácter autónomo, única en el país, que no depende de la Presidencia, de las Cortes, o del Congreso y teníamos que actuar como institución de Estado”, dijo De Roux, quien confirmó que el presidente respondió, a través de la Secretaría de Presidencia, que “no podía en esta fecha y que nos esperaba el 6 de julio cuando vamos a estar con él”, dado que se encuentra de viaje en Portugal.

Eso sí, el mandatario estuvo atento al transcurso del evento y en la previa comentó sus expectativas: “En Colombia hemos tenido unas fuerzas legales y del orden que defienden la Constitución y la ley, y hemos tenido terrorismo que ha pretendido acallar y silenciar la voz de un pueblo en democracia”. También dijo que sobre el documento espera “que un enfoque sobre la verdad tenga absolutamente claro que en Colombia nunca han existido revolucionarios, porque un revolucionario no tiene licencia para asesinar”.

Las recomendaciones urgentes al Gobierno Duque

Por otro, tras las palabras De Roux sobre la inasistencia de Duque, la comisionada Martha Ruiz Naranjo habló sobre algunas recomendaciones en las que este gobierno debería proceder antes de la transición de poder con el gobierno de Gustavo Petro. “Todas son importantes y todas son urgentes, pero señalo que desde la parte de construcción de paz, primero la implementación integral del Acuerdo de Paz, pero también algunas medidas humanitarias”.

De acuerdo con la comisionada, una de las conclusiones es que el Estado debe empezar a atender de inmediato aquellos territorios que más sufren con, no uno, sino cinco y hasta seis conflictos armados simultáneos. “El clamor de la gente es que se hagan acuerdos humanitarios. Eso lo necesitamos urgente para frenar y desescalar esa violencia. La priorización urgente del diálogo con esos grupos armados”.

La comisionada Ruiz añadió que desde ya se deben empezar a buscar espacios para una negociación con los grupos al margen a ley, y que es indispensable retomar los diálogos con el Eln, así como avanzar en fórmulas “con grupos criminales que permitan un sometimiento definitivo y una solución definitiva”.

Al respecto, la comisionada Patricia Tobon destacó que hay 17 macroterritorios étnicos que hoy son el epicentro del conflicto armado, “como consecuencia de una continuidad de violencia que hizo que ese epicentro se concentrara en territorios desprotegidos”.