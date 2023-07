El caso Benedetti-Sarabia que también toca la campaña presidencial de Petro

Armando Benedetti (i), exembajador en Venezuela, y Laura Sarabia (d), exjefa de gabinete presidencial. Foto: Archivo Particular

Este 29 de julio, Nicolás Petro, hijo del presidente de Colombia, y su expareja, Daysuris Vásquez, fueron capturados por la Fiscalía. Petro, diputado del Atlántico, tendrá que responder por los delitos de lavado de activos y enriquecimiento ilícito, y Vásquez, por lavado de activos y violación de datos personales. En el marco de la investigación, al parecer, se indaga si se movieron fichas para conseguir altas sumas de dinero para la campaña presidencial de Gustavo Petro. Por ejemplo, si el exnarcotraficante Santander Lópesierra le entregó dinero a Nicolás Petro.

Sin embargo, este no es el único caso abierto sobre la financiación de la campaña Petro. Hace pocos días, la exjefa de gabinete presidencial, Laura Sarabia, se presentó ante el Consejo Nacional Electoral (CNE) para responder si tenía conocimiento del supuesto ingreso de dineros irregulares a la campaña de 2022, como lo habría sugerido Armando Benedetti en unos audios revelados por Semana a principios de junio. En estos, el entonces embajador en Venezuela afirmó haber sostenido 100 reuniones y conseguido 15.000 millones de pesos, y aseguró que ni siquiera Petro trabajó más que él en la campaña. “Es más, si no es por mí no ganan”, se le escuchó decir.

Ante los magistrados Benjamín Ortiz y Álvaro Hernán Prada, encargados de la indagatoria del pasado 18 de julio, Sarabia dijo que no tenía conocimiento sobre dineros irregulares. Sostuvo que lo relacionado con la financiación de la campaña de 2022 no era un asunto de su competencia. “Reiteré que mi rol en la campaña era la construcción de la agenda del entonces candidato”, dijo.

La exjefa del gabinete dijo por el ingreso de recursos respondía el entonces gerente de campaña, Ricardo Roa, hoy presidente de Ecopetrol. “A través del gerente general de la campaña jamás se movilizó ni se recibió aporte o donación ni directa del exembajador Armando Benedetti, ni de ninguno de sus referidos ni empresario alguno”, fueron las palabras de Roa cuando comenzó el escándalo.

Armando Benedetti, quien e. 19 de julio dejó su cargo como diplomático de Venezuela, no asistió la cita con el CNE y expresó su voluntad de ejercer su derecho a guardar silencio. La investigación no se fundamenta únicamente en los audios revelados, sino en denuncias anónimas que llegaron al despacho en febrero de este año y fueron adjudicadas por reparto al magistrado Ortíz.

Sarabia reconoció, sin embargo, que, durante la campaña, Petro ordenaba que todo ingreso fuera debidamente reportado. Sobre esto, el partido del presidente, Colombia Humana, había hecho énfasis desde junio. “La campaña Petro nunca recibió aportes para su financiación, en dinero o en especie, del exembajador Benedetti” y “no tiene conocimiento de alguna fuente de recursos que él hubiese gestionado”, se lee en el comunicado de ese entonces. Según esa colectividad, todas y cada una de las cuentas de la campaña fueron registradas “de manera oportuna, transparente y conforme a la ley” ante el Fondo de Financiación Política del Consejo Nacional Electoral (CNE).

El caso por los audios de Benedetti no solo está abierto en el CNE, sino en la Fiscalía. El exdiplomático debía presentarse ante esta última el 23 de julio, pero no asistió, argumentando también su derecho a guardar silencio. La nueva cita está programada para el 3 de agosto.

Sobre los audios, Benedetti trinó en su momento: “He sido parte fundamental del actual proyecto político del presidente Petro. Sin embargo, no satisfecho con lo que me correspondió políticamente, en un acto de debilidad y tristeza me dejé llevar por la rabia y el trago”.

