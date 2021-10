El Estado no tiene que meterse en esa decisión: autor de proyecto sobre eutanasia

Todo tipo de reacciones ha generado la decisión del Instituto Colombiano del Dolor (Incodol) de cancelar la eutanasia de Martha Sepúlveda, que estaba programada para el pasado 10 de octubre, pero que finalmente no se realizó. por determinación del Comité Científico Interdisciplinario de la institución. Dicho comité, luego de revisar y analizar la solicitud de Sepúlveda, concluyó que no se cumplían las reglas para aplicar la muerte digna, lo que desató elevó voces tanto de apoyo como de rechazo no solo al caso sino en general a la eutanasia.

>Lea más sobre el Congreso y otras noticias políticas del día

Juan Fernando Reyes Kuri, representante a la Cámara por el Partido Liberal, es autor del proyecto de ley que busca regular la eutanasia en el país. Mediante un video, el congresista aseguró que es “el colmo que le hayan negado la eutanasia a Martha Sepúlveda”, pues la tesis que defiende mediante su iniciativa es que morir dignamente debe ser una decisión de cada persona, en la que no puede intervenir el Estado ni ninguna persona.

“¿Quiénes somos para decir hasta dónde debe sufrir alguien más? El derecho a morir dignamente es un derecho de cada quien. El Estado no tiene que meterse en esa decisión, ni nadie. Si queremos que nos respeten nuestras creencias y nuestras decisiones íntimas comencemos por respetar las de los demás”, manifestó el representante, quien explicó sobre su proyecto que “la eutanasia no obliga a nadie a practicársela, solo permite a quienes quieran hacerlo que lo puedan hacer”.

>Contexto: Eutanasia: la deuda de 23 años del Congreso

La lucha del Reyes Kuri, quien ha presentado en tres ocasiones el proyecto para regular la muerte digna en Colombia, es para que “cada quien decida si quiere vivir con sufrimiento o morir con dignidad”, pues como liberal su pensamiento es que un Estado que respeta las libertades de las personas debe permitir que cada quien pueda “decidir con autonomía el destino de su propia existencia”.

El proyecto del representante, que con 23 votos a favor y 10 en contra fue aprobado en su primer debate, propone garantizar el derecho a morir dignamente para mayores de 18 años. Establece que la persona podrá acceder a este derecho si cuenta con una enfermedad terminal, o una incurable que esté en etapa avanzada. También aplica para aquellos que tienen una lesión corporal.

>LEA: Una ruta para acabar con la violencia contra las políticas

El proyecto de ley, por ahora, avanza hacia su segundo debate que deberá darse en la plenaria de la Cámara, donde se encontrará con congresistas mucho más conservadores que los que conforman la Comisión Primera, que por tradición se reconoce como un espacio de corte más liberal.

Sobre Martha Sepúlveda, de 51 años, desde el pasado 6 de agosto tenía aprobada la eutanasia debido a una esclerosis lateral amiotrófica (ELA) por la que sufre varios dolores y falta de movilidad en la mayoría de su cuerpo.. El procedimiento estaba programado con la EPS SURA para el pasado 10 de octubre a las 7:00 a. m., pero un correo que llegó a su casa a las 8:00 p. m. lo cambió todo con un segundo concepto, que nunca solicitó Sepúlveda, en el que se hizo una actualización a la valoración neurológica de la paciente tras “hechos e imágenes conocidas en medio masivo de comunicación”.

De acuerdo con eso, el instituto se habría valido de las declaraciones que dios Sepúlveda en entrevista con Caracol TV, en la que habló sobre los deseos para sus últimos días de vida. En la entrevista describió el agotamiento que le produce la enfermedad, que no le permite moverse con comodidad y por lo que tomó la decisión, que incluso está respaldada por su único hijo, Federico Redondo Sepúlveda, quien rechazó la determinación del Indocol al considerar que se tomó tras una valoración sin sustento.