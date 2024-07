“Nos oponemos”: expresidente Uribe se sumó a cuestionamientos a la constituyente

El expresidente Álvaro Uribe volvió a criticar la propuesta del Gobierno de abrirle la puerta a una Asamblea Nacional Constituyente. Foto: Archivo

A través de un par de trinos en su cuenta de X, el expresidente Álvaro Uribe cargó este jueves contra la propuesta del nuevo ministro del Interior, Luis Fernando Velasco, de empezar a tender puentes políticos para una posible Asamblea Nacional Constituyente. Según el exmandatario, se trata de una idea que frenan otros temas fundamentales para el país.

“En Colombia se necesita trabajar, producir, generar empleo de calidad, resolver problemas sociales, tener seguridad. No puede ser que todo esto se siga retrasando por acuerdos de sectores del ‘país político’, de personas que no trabajan ni dejan trabajar, que ahora quieren llevar a Colombia a una incertidumbre Constitucional, a los cual nos oponemos”, dijo Uribe.

Ya en otro de sus mensajes el expresidente había dejado claro su punto. “No hay razón para que Colombia tenga más retrasos y lustros perdidos con la incertidumbre constitucional”, aseguró. Sus críticas se suman a las de varios congresistas de la bancada que lidera, el Centro Democrático, donde varias figuras rechazaron la propuesta con distintos argumentos.

“La idea de la constituyente hace parte de los esfuerzos para volver a estar en una contienda política donde no se miden las ejecutorias sino las promesas”, señaló la senadora Paloma Valencia. Su compañera de bancada, María Fernando Cabal, también se fue contra el Gobierno y dijo que a Petro “le quedó grande defender y cumplir con la Constitución para que venga a hablar del acuerdo nacional que solo ha logrado con las FARC y el ELN que son los primeros en apoyar cuánta cosa se le ocurre”.

El Ejecutivo incluso ha recibido cuestionamientos desde el poder Judicial, donde el presidente de la Corte Constitucional, José Fernando Reyes, dijo que la carta política no puede ser “banalizada”. “¿Cómo seguir hablando de nuevos proyectos constituyentes si no hemos sido capaces de desarrollar y cumplir el pacto que forjamos en 1991? (...) la Constitución no puede ser una masa deforme, gelatinosa y banal, cambiable a placer, sino, por el contrario, un texto rígido con muy relativas flexibilidades”, aseguró puntualmente el magistrado.

El presidente le respondió señalando que le parece una opinión equivocada y agregando que hay al menos tres razones para pensar en el “poder constituyente”, entre esas las tareas pendientes con algunas reformas, como la agraria, la de la justicia y la del sistema político; asuntos que en parte el mandatario ha relacionado con el cumplimiento del Acuerdo de Paz de 2016.

